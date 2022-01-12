Пытался улететь в Турцию по липовым документам: в Минске поймали бывшего мэра Ставрополя

Игорь Бестужев Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Минске задержали бывшего главу Ставрополя Игоря Бестужего, который хотел 10 января улететь в Турцию. При себе у него был действительный паспорт России и загранпаспорт, в котором нашли признаки частичной подделки. Мужчине нельзя было выезжать заграницу, поскольку он освободился по УДО.

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- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 380 УК РБ, мужчина передан сотрудникам Следственного комитета, - сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

ЗА ЧТО СУДИЛИ ЭКС-МЭРА СТАВРОПОЛЯ

Игорь Бестужий получил девять лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей за два эпизода получения взяток. По первому он через своего помощника Леонида Козлова пытался получить 50 млн рублей от бизнесмена за сдачу в аренду пяти гектаров муниципальной земли. Предприниматель не захотел отдавать деньги и обратился в правоохранительные органы. Во время передачи первой части суммы в 12 млн рублей прошло задержание всех причастных лиц. Второй эпизод связан со сдачей в аренду земли на улице Доваторцев. Бестужий опять действовал через посредника - риэлтора Нину Крайтор. Оба сообщника признали вину и отделались условными сроками.

ПРИМЕРНЫЙ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ

Приговор Бестужему зачитали в 2014 году. Уже тогда из девяти лет, оглашенных в приговоре, оставалось семь из-за того, что весь ход предварительного следствия осужденный пробыл в СИЗО.

В 2018 году источник "КП-Ставрополь" рассказывал, что заключенного перевели в колонию-поселения за хорошее поведение. Там, согласно Уголовно-исполнительному кодексу, осужденные находятся под надзором администрации колонии, а не надзирателей. Им разрешают свободно передвигаться по территории, а с разрешения администрации - даже выходить за ее пределы. Есть также возможность жить с семьями либо в самой колонии, либо в пределах населенного пункта.

Игорь Бестужий. Фото: архив "КП"

- Согласно отзывам, он хорошо себя вел в колонии строгого режима в Кочубеевском районе. Кроме того, добросовестно работал. Почти все деньги, которые он зарабатывал, уходили на погашение штрафа в 500 млн рублей, - говорил собеседник издания.

В кочубеевской колонии Бестужий был библиотекарем и получал в месяц около 6 тысяч рублей. Но не только эти деньги шли на погашение долга. По информации источник "КП-Ставрополь", экс-мэр отдал почти 20 млн рублей.

ЧТО ТЕПЕРЬ ГРОЗИТ БЕСТУЖЕМУ

Согласно Уголовному кодексу Белоруссии, за подделку документов предусмотрено ограничение свободы до двух лет. Но Бестужий, если следствие докажет его виновность, избежит такого наказания. По закону Белоруссии, ограничение свободы не назначается иностранным гражданам.

Поэтому бывшему мэру Ставрополя грозит либо штраф, либо общественные или исправительные работы до двух лет, либо - максимум - арест.