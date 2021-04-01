Штраф в полмиллиарда и долги по ипотеке: за что приставы ищут бывших ставропольских чиновников

Андрей Мурга, Игорь Бестужий и Андрей Уткин

В Ставропольском крае завели очередное уголовное дело против чиновника по экономической статье. На этот раз под подозрение попал и.о зампреда регионального правительства Роман Петрашов. Его уличили в мошенничестве с госконтрактами на обустройство газовых и нефтяных месторождений.

Как правило, в суде подобные дела заканчиваются сроком и крупным штрафом. «КП-Северный Кавказ» изучила данные приставов, как осужденные чиновники со Ставрополья платят по долгам.

Полумиллиардный штраф Бестужего

Бывший сити-менеджер Ставрополя Игорь Бестужий в 2014 году получил срок за получение взяток. Чиновника осудили за то, что через своего бывшего помощника Леонида Козлова он пытался получить 50 миллионов рублей за сдачу в аренду 5 гектаров городской земли. Кроме того, за 1,8 млн рублей Бестужий отдал в собственность 25 соток земли на улице Доваторцев жителю КЧР.

Игорь Бестужий. Фото: архив "КП"

Суд приговорил сити-менеджера к 9 годам тюрьмы и штрафу в полмиллиарда. К марту 2021 года Бестужий отдал 20 млн рублей. «КП» узнала, что в местах лишения свободы он работал библиотекарем, получал 6 тысяч рублей в месяц. И за время срока смог бы накопить только около 200 тысяч рублей.

Согласно сведениям приставов, у бывшего градоначальника девять непогашенных штрафов. Один из них — долг за жилую площадь и ЖКХ, составляющий почти 92 тысячи рублей. В общей сложности Бестужий должен свыше 482,5 млн рублей.

Долги по кредитам Уткина

Бывший спикер краевой Думы Андрей Уткин в феврале стал фигурантом третьего уголовного дела. Чиновника уже дважды осудили: в первый раз за превышение полномочий, во второй — за мошенничество. Сначала его уличили в том, что он передал муниципальные квартиры в собственность гражданам по заниженной стоимости, а потом — в том, что связывал подозреваемых по делам с вымышленными сотрудниками ФСБ.

Андрей Уткин

Суд, кроме сроков, давал Уткину штраф в 800 тысяч рублей, который уже погашен. Несмотря на это, у экс-спикера парламента есть задолженность по кредиту в 1,1 млн рублей.

Сейчас Уткина подозревают в организации убийств. Он находится в СИЗО до июня 2021 года.

Беглый мэр Ставрополя и европейский политик Кузьмин

Бывшего градоначальника Ставрополя Дмитрия Кузьмина — политического соратника Уткина — подозревают в злоупотреблении полномочиями и нецелевом использовании бюджетных средств. Он оформил договор мены жилых помещений муниципального фонда. Передал дом с земельным участком стоимостью в 4,9 млн рублей в собственность одному из чиновников краевого правительства, а тот в обмен на роскошные апартаменты отдал муниципалитету квартиру. Ущерб от действий мужчины оценили в 19 млн рублей. Чиновнику грозил срок до 10 лет тюрьмы, но он вовремя уехал в Европу. Организовал в Германии партию «Любовь», поддерживающую либеральные ценности, но с треском проиграл выборы в Европарламент, набрав 0,1% голосов. На Родину мужчину не отправляют, поскольку, согласно официальному ответу властей Австрии, не знают, где он живет.

Дмитрий Кузьмин. Фото: instagram.com/razin_andrei_lm

Кроме уголовного дела, в России у экс-мэра остался долг по налогам в 3 тысячи рублей. Производство до сих пор не закрыто.

Пропавший в Испании Мурга

Бывший зампред правительства края Андрей Мурга оказался одним из самых прытких фигурантов дела. В 2019 году чиновника заподозрили в мошенничестве. Мужчина не принял работу по созданию сайта ГУП «Корпорация развития Ставропольского края» и потребовал 3,5 млн на исправление изъянов. После чего потратил все деньги на себя. Дело против Мурги открыли, когда он был в испанской Аликанте. К слову, за границей отказались экстрадировать мужчину.

Андрей Мурга Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Приставы в мае 2019 года тоже начали преследование беглеца. Но уже через месяц прекратили дело на основании пункта 3 первой части 46 статьи ФЗ «Об исполнительном производстве». Одна из перечисленных в законе причин — невозможность установления местонахождения должника.

Депутат Назаренко скрылся от следствия, но не от кредитов

В мае 2020 года Алексея Назаренко лишили депутатского мандата. На тот момент уже полтора года против экс-парламентария было открыто уголовное дело по трем статьям, среди которых - "Мошенничество" и "Ограничение конкуренции". Он, будучи гендиректором строительной компании, вместе с начальником другой фирмы вступил в картельный сговор. Они создавали ложную конкуренцию при розыгрыше тендеров, связанных с спортивными объектами на Ставрополье. Причем фирмы письменно признались в этом в ходе общения с ФАС.

Алексей Назаренко. Фото: Краевая Дума

— Причиной решения послужило то, что парламентарий не предоставил в установленный срок сведения о своих доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, — объясняли увольнение Назаренко в краевой Думе.

Экс-депутат с февраля 2020 года в розыске. Где он - никто не знает. За Назаренко также охотятся приставы из-за долгов по кредиту. Мужчина не отдал банку два миллиона рублей. Плюс он не оплатил штраф по административному правонарушению и задолжал по налогам 2 тысячи.

Отметим, что на место Назаренко позже встал 26-летний Владимир Дорошенко. Против которого в марте 2021 года также возбудили дело за дачу взятки в миллион рублей. У депутата также нашлись долги — он не заплатил по налогам более 50 тысяч рублей.

Владимир Дорошенко. Фото: Дума СК

Министр Лямин не платит судебный штраф

В 2015 году на миллионной взятке поймали министра образования и молодежной политики Ставрополья Василия Лямина. Директору Кисловодского техникума он поставил ультиматум: либо дает «откат» в 4 млн рублей, либо при реализации программы будут проблемы. Министра взяли при передаче взятки в миллион рублей.

Василий Лямин. Фото: Минобр СК

Лямину дали 7,5 лет строгого режима и штраф в 10 млн рублей. Долг чиновника перед государством почти полностью сохранился. Экс-министр обязан заплатить 9,8 млн штрафа и 700 тысяч исполнительного сбора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ-5 громких коррупционных скандалов на Ставрополье: дворцы за 100 млн и министры-мультимиллионеры

Как чиновники безжалостно «пилили» бюджет, становясь «королями "откатов"» (подробности).