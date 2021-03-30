Биография Романа Петрашова: что известно о задержанном вице-премьере правительства Ставропольского края

Роман Петрашов был вице-премьером правительства Ставропольского края с 2013 года. Фото: www.stavregion.ru

30 марта 2021 года силовики задержали Романа Петрашова, вице-премьера правительства Ставропольского края. Последние две недели он работал с приставкой и.о. после отставки кабмина. Биография Романа Петрашова до сегодняшнего дня протекала вполне мирно - чиновник планомерно строил карьеру нефтяника и прошел все ступени от оператора добычи до топ-менеджера «Лукойла». Что еще известно о Романе Петрашове - в материале «КП-Северный Кавказ».

Роман Петрашов родился в 1977 году в Кисловодске. Еще учась в Российском институте нефти и газа имени Губкина по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», в 1999 году он пришел на работу в западно-сибирское подразделение «Лукойла». Получил образование и по специальности «Финансы и кредит», пройдя курс обучения в Финансовой академии при Правительстве России. Начинал Петрашов оператором по добыче нефти, газа и конденсата, затем занимал должности замначальника цеха, начальника службы, после чего стал заместителем генерального директора и, наконец, первым заместитель гендиректора - главным инженером территориально-производственного предприятия «Ямалнефтегаз».

В 2012 году Роман Петрашов возглавлял офис «Лукойл-Оверсиз» в Украине. А в октябре 2013 года его пригласили поработать на благо родного Ставрополья - заместителем председателя правительства Ставропольского края. Курирует вопросы развития санаторно-курортного и туристического комплексов региона, отвечает за развитие особо охраняемого курорта Кавказские Минеральные Воды. Петрашов возглавляет комиссии и межведомственные рабочие группы, решающие вопросы от координации деятельности органов исполнительной власти в области обращения отходов до работы системы видеонаблюдения на дорогах и безопасности электроснабжения на территории края. В настоящий момент на рабочем месте и в его доме проводятся обыски. По версии следователей, на протяжении двух лет с 2013 по 2015 год чиновник получил не менее 130 млн рублей с заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.

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