Андрею Уткину продлили арест до июня по делу об организации убийств

Андрей Уткин

Подозреваемому в организации убийств Андрею Уткину продлили арест до 4 июня. Об этом "Комсомольской правде" рассказал пресс-секретарь Ленинского районного суда Ставрополя Арсен Рамазанов.

- Меру пресечения продлили 4 марта. Андрей Уткин останется под стражей до 4 июня 2021 года, - сообщил "КП" представитель суда.

В феврале источник "КП" сообщил, что против экс-спикера парламента Ставрополья возбуждено третье уголовное дело. Уткина подозревают в организации пяти убийств. Все они совершены в начале 2000-х годов. Часть из этих убийств связаны с делами банды Попова.

Группировка Валерия Попова - одна из самых кровожадных банд России. ОПГ, образованная в 90-е, занималась рэкетом и убийствами. На их счету - не менее 20 жизней. Среди жертв, например, советник губернатора Ставропольского края Прачев и его водитель, бизнесмены Евпримян, Нахоков, Дасанели и Саркисов.

Самые активные члены ОПГ - Валерий Попов и его подельники Петр Будько, Андрей Герус, Павел Шестаков - получили пожизненное. Алексей Муравьев за сотрудничество со следствием отделался 13 годами строгого режима.

В ноябре 2019 года Уткина осудили за мошенничество. Бывший чиновник был участником группировки, которая якобы помогала фигурантам дел уйти от уголовной ответственности. Экс-спикер парламента занимался поиском клиентуры.

Андрея Уткина задержали по новому делу сразу после освобождения из колонии.

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