2020-05-22T02:28:12+03:00
Общество

Дума Ставрополья может лишить мандата беглого депутата

Отнять особый статуса у Алексея Назаренко намереваются уже на следующем заседании - 28 мая
Антон ШАПОВАЛОВ
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Алексей Назаренко. Фото: Краевая ДумаАлексей Назаренко. Фото: Краевая Дума
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На Ставрополье депутаты Краевой Думы соберутся, чтобы решить судьбу мандата Алексея Назаренко. Мужчина проходит фигурантом уголовного дела и скрывается от следствия. О заседании, на котором встанет вопрос о будущем беглого депутата в Думе, сообщает пресс-служба законодательного органа на своем официальном сайте. Совещание намечается на 28 мая.

Назаренко впервые стал фигурантом уголовного дела в январе 2019 года. Мужчину подозревали в нарушении статьи 178 УК РФ (ограничение конкуренции) - он, будучи генеральным директором строительной компании, вместе с руководителем другой фирмы вступил в картельный сговор. Начальники создавали ложную конкуренцию при розыгрыше тендеров на возведение и реконструкцию спортивных объектов на Ставрополье.

- Мы попросили руководство компаний подтвердить или опровергнуть возможную связь между фирмами. И те письменно сообщили, что выходили на торги совместно и осознавали это. Это заявление и легло в основу дела, возбужденного ФАС по признакам картельного сговора, - комментировал "КП - Северный Кавказ" ситуацию руководитель краевого управления ФАС Сергей Никитин.

Алексей Назаренко. Фото: Следственный комитет по Ставрополью

Алексей Назаренко. Фото: Следственный комитет по Ставрополью

Позже против Назаренко возбудили еще несколько уголовных дел. К примеру, ему вменяют четвертую часть 159 статьи УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, при выполнении одного из госконтрактов он похитил 8,8 миллиона рублей. Подрядчик сэкономил на вентиляции.

По состоянию на 22 мая Назаренко инкриминируют четвертую часть 159 статьи (мошенничество в особо крупном размере - три преступления), четвертая часть 160 статьи (присвоение - два преступления) и пункт "в" второй части 178 статьи (ограничение конкуренции) УК РФ. Депутат объявлен в федеральный розыск.

Если вы видели этого мужчину или знаете что-либо о его местонахождении - сообщите по номерам: 8 (8652) 26-37-10, 26-03-17, или – 02 (112).

ИСТОЧНИК KP.RU

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