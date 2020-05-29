2020-05-29T02:01:09+03:00
Политика

Депутата ставропольской краевой думы лишили мандата с интересной формулировкой

Алексей Назаренко год назад подался в бега из-за уголовного преследования, но причина не в этом
Анна ЕГОРОВА
Поделиться:
Алексей Назаренко больше года находится в федеральном розыске. Фото: dumask.ruАлексей Назаренко больше года находится в федеральном розыске. Фото: dumask.ru
Изменить размер текста:

Депутата ставропольской краевой думы Алексея Назаренко лишили мандата. Об этом стало известно в ходе 49-го заседания Думы СК 28 мая 2020 года. Сначала парламентарии заслушали ежегодное послание губернатора Владимира Владимирова, затем обсудили ряд поправок к законам, после чего занялись судьбой теперь уже бывшего коллеги.

За досрочное прекращение полномочий Алексея Назаренко депутаты проголосовали единогласно.

- Причиной решения послужило то, что парламентарий не предоставил в установленный срок сведения о своих доходах, расходах и обязательствах имущественного характера. Тем самым он нарушил требования федерального и краевого законодательства, - пояснили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе Думы Ставропольского края.

Ориентировка Следственного управления СКР по Ставропольскому краю

Ориентировка Следственного управления СКР по Ставропольскому краю

А не сделал Назаренко все вышеперечисленное, потому что больше года он находится в федеральном розыске. В бега он подался после начала уголовного преследования. В настоящий момент он является фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Все они связаны с незаконными победами в тендерах и другими мошенническими схемами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутата ставропольской краевой думы лишили мандата с интересной формулировкой
Суд отпустил домой фигурантку "дела Арашуковых"
Военная авиация готовится к параду в Ставрополе
В Дагестане врачи пожаловались в СК, оставшись без обещанных выплат
На осетинского певца и COVID-диссидента завели 4 уголовное дело
В Ставрополе вандалы повредили более ста остановок
На Ставрополье предотвратили аварию с пассажирской маршруткой
Пчелы окружили машину в Ставрополе
На строительство трех медцентров в Дагестане выделено 2 млрд рублей
На Ставрополье самозанятым предложат добровольно платить налоги
В Ставрополе лишили мандата депутата краевой Думы
Администрацию Кисловодска проверят из-за мемориала "Воинской Славы"
Танцоры лезгинки перекрыли движение во дворе Ставрополя
На Ставрополье в период пандемии вдвое выросло число малоимущих
ВТБ запустил рефинансирование автокредитов с отсрочкой платежей
Эпидемия коронавируса обошлась Ставрополью в 20 млрд рублей
Астрофизик объяснила природу зеленой вспышки в небе над Ставропольем
Губернатор объявил 2021 год на Ставрополье Годом здравоохранения
В Ессентуках коронавирусом заразился еще один врач
На Ставрополье мужчина с ножом вымогал деньги и секс
Осетинского министра природных ресурсов взяли под арест
На Ставрополье урежут расходы на содержание органов власти
Александр Некристов проверил готовность санаториев Ессентуков к началу курортного сезона
Население Ставрополья за год сократилось из-за низкой рождаемости
В Ставрополе депутат предложил сократить Думу края
Бригада из Москвы прилетела в Северную Осетию спасать пациентов с COVID-19