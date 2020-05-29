Депутата ставропольской краевой думы лишили мандата с интересной формулировкой

29 Май 2020 2020-05-29T02:01:09+03:00

Алексей Назаренко год назад подался в бега из-за уголовного преследования, но причина не в этом

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Депутата ставропольской краевой думы Алексея Назаренко лишили мандата. Об этом стало известно в ходе 49-го заседания Думы СК 28 мая 2020 года. Сначала парламентарии заслушали ежегодное послание губернатора Владимира Владимирова, затем обсудили ряд поправок к законам, после чего занялись судьбой теперь уже бывшего коллеги.

За досрочное прекращение полномочий Алексея Назаренко депутаты проголосовали единогласно.

- Причиной решения послужило то, что парламентарий не предоставил в установленный срок сведения о своих доходах, расходах и обязательствах имущественного характера. Тем самым он нарушил требования федерального и краевого законодательства, - пояснили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе Думы Ставропольского края.

Ориентировка Следственного управления СКР по Ставропольскому краю

А не сделал Назаренко все вышеперечисленное, потому что больше года он находится в федеральном розыске. В бега он подался после начала уголовного преследования. В настоящий момент он является фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Все они связаны с незаконными победами в тендерах и другими мошенническими схемами.

ИСТОЧНИК KP.RU