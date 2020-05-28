Ежегодное послание губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова 28 мая 2020: прямая-онлайн трансляция

28 мая 2020 года состоится ежегодное послание губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Прямая онлайн-трансляция начнется на сайте KP.RU в 10:00 мск.

Выступление главы региона состоится в рамках 49-го заседания Думы СК. В своем отчете Владимир Владимиров расскажет об итогах деятельности краевого правительства в 2019 году, о социально-экономическом и общественно-политическом положении в крае и озвучит основные направления бюджетной и налоговой политики на 2020 год.

Также Думе предстоит рассмотреть исполнение бюджета края ( и отдельно Территориального фонда обязательного медицинского страхования) за прошлый год; решить вопрос о назначении представителей общественности в краевой квалификационной коллегии судей и определиться с судьбой фигуранта трех уголовных дел депутата Алексея Назаренко - больше года назад он подался в бега, но мандата до сих пор лишен не был.

Помимо этого в повестке дня поправки к законам о выборах в органы местного самоуправления и о доступной среде для инвалидов и других маломобильных групп населения.