Ставрополье на борьбу с коронавирусом потратит 9 млрд рублей

28 Май 2020 2020-05-28T10:56:23+03:00

Об этом заявил губернатор во время ежегодного Послания

Изменить размер текста: A A

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 28 мая глава региона выступит с ежегодным посланием.

Высокая смертность, заболевший депутат и финансы: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Одной из тем встречи стала бюджетная политика на 2020 год. Владимиров сообщил, что по прогнозу, краевая казна недополучит, как минимум, 11 миллиардов рублей доходов.

Ещё около 9 миллиардов дополнительных расходов обусловлены финансированием мероприятий по противодействию коронавирусу, мер поддержки экономики и граждан за счет краевых средств. В целом, это около 20% бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ставрополье получит около 1,7 миллиарда рублей на поддержку бизнеса и горожан

На полтора миллиарда сократили дефицит бюджета региона (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU