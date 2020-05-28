Ставрополье на борьбу с коронавирусом потратит 9 млрд рублей
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 28 мая глава региона выступит с ежегодным посланием.
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Одной из тем встречи стала бюджетная политика на 2020 год. Владимиров сообщил, что по прогнозу, краевая казна недополучит, как минимум, 11 миллиардов рублей доходов.
Ещё около 9 миллиардов дополнительных расходов обусловлены финансированием мероприятий по противодействию коронавирусу, мер поддержки экономики и граждан за счет краевых средств. В целом, это около 20% бюджета.
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ИСТОЧНИК KP.RU