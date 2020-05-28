2020-05-28T10:56:23+03:00
Общество

Ставрополье на борьбу с коронавирусом потратит 9 млрд рублей

Об этом заявил губернатор во время ежегодного Послания
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 28 мая глава региона выступит с ежегодным посланием.

Высокая смертность, заболевший депутат и финансы: коронавирус на Северном Кавказе

00:00
00:00

Одной из тем встречи стала бюджетная политика на 2020 год. Владимиров сообщил, что по прогнозу, краевая казна недополучит, как минимум, 11 миллиардов рублей доходов.

Ещё около 9 миллиардов дополнительных расходов обусловлены финансированием мероприятий по противодействию коронавирусу, мер поддержки экономики и граждан за счет краевых средств. В целом, это около 20% бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ставрополье получит около 1,7 миллиарда рублей на поддержку бизнеса и горожан

На полтора миллиарда сократили дефицит бюджета региона (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бригада из Москвы прилетела в Северную Осетию спасать пациентов с COVID-19
Жителям Ставрополья дали совет по оплате коммуналки
Ставрополье на борьбу с коронавирусом потратит 9 млрд рублей
Ставрополье получит около 1,7 миллиарда рублей на поддержку бизнеса и горожан
Губернатор Ставрополья поручил регулярно дополнять перечень мер поддержки населения
В Железноводске с 1 июня откроют санатории
На Ставрополье в пассажирский микроавтобус врезался лихач
В Ставрополе Комсомольское озеро готовят к купальному сезону
В Ессентуках проверили санатории к открытию сезона
На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 43
В Пятигорске отложили ремонт объектов на средства курортного сбора
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 80 человек
Около 6000 ставропольских врачей теперь знают, как бороться с коронавирусом
В Пятигорске уберут с дороги лишние машины
Сергей Собянин отправит своих врачей в три республики Северного Кавказа
Количество тестов на коронавирус в Дагестане увеличили в четыре раза
На Ставрополье около 6 тысяч человек научили лечить от коронавируса
В Дагестане отец убил сына из ружья
В СКФО прокуроры защитили права медработников на получение стимулирующих выплат
На ставропольском курорте появится огромный ягуар
В МинЖКХ Ставрополья разъяснили начисление пеней и штрафов за долги по оплате коммунальных услуг