2020-05-28T10:42:44+03:00
Общество

Ставрополье получит около 1,7 миллиарда рублей на поддержку бизнеса и горожан

На полтора миллиарда сократили дефицит бюджета региона
Ася АСРЯН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сегодня, 28 мая, Владимир Владимиров обратился с посланием к краевым парламентариям. Губернатор отметил, что положение нашего региона в борьбе с коронавирусом выглядит достаточно устойчивым.

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Он затронул проблемы демографии. Восстановить естественный прирост населения должен помочь профильный проект «Демография». 29 тысяч семей получили поддержку.

Напомним, что в 2020 году с 1 июня начнутся выплаты на детей от 3 до 7 лет - для 55 тысяч семей. Владимиров сообщил, что некоторые планы, которые были намечены, придётся корректировать.

Например, на полтора миллиарда сократили дефицит бюджета региона. По прогнозам, около 20% расходной базы. Ставрополье получится около 1,7 миллиарда рублей на поддержку бизнеса и горожан.

На данный момент от коронавируса в регионе умерли 43 человека, выздоровели – 920 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 34 больных. За все время на Ставрополье зарегистрировано 2238 случаев заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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