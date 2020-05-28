Ставрополье получит около 1,7 миллиарда рублей на поддержку бизнеса и горожан
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сегодня, 28 мая, Владимир Владимиров обратился с посланием к краевым парламентариям. Губернатор отметил, что положение нашего региона в борьбе с коронавирусом выглядит достаточно устойчивым.
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Он затронул проблемы демографии. Восстановить естественный прирост населения должен помочь профильный проект «Демография». 29 тысяч семей получили поддержку.
Напомним, что в 2020 году с 1 июня начнутся выплаты на детей от 3 до 7 лет - для 55 тысяч семей. Владимиров сообщил, что некоторые планы, которые были намечены, придётся корректировать.
Например, на полтора миллиарда сократили дефицит бюджета региона. По прогнозам, около 20% расходной базы. Ставрополье получится около 1,7 миллиарда рублей на поддержку бизнеса и горожан.
На данный момент от коронавируса в регионе умерли 43 человека, выздоровели – 920 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 34 больных. За все время на Ставрополье зарегистрировано 2238 случаев заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU