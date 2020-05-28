На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 43

28 Май 2020 2020-05-28T11:00:46+03:00

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На Ставрополье за сутки скончался еще один человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Так, в регионе число умерших достигло 43. Об этом утром 28 мая сообщил губернатор Ставрополья.

Он также добавил, что за сутки инфекция подтвердилась еще у 80 ставропольцев. Всего на Ставрополье на данный момент 2238 случаев заболевания.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 28 мая глава региона выступит с ежегодным посланием. Ставрополье на борьбу с коронавирусом потратит 9 млрд рублей. Об этом заявил Владимиров. Также он сообщил, что по прогнозу, краевая казна недополучит, как минимум, 11 миллиардов рублей доходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU