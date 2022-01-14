Продюсер «Ласкового мая» раскрыл диагноз экс-солиста группы Юрия Шатунова

Разин советует срочно отменять концерты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил о том, что опасается за жизнь и здоровье бывшего солиста группы Юрия Шатунова. Разин на своей странице в социальных сетях призвал Шатунова срочно отменить все концерты, чтобы остаться в живых. Причиной тревог сердобольного продюсера стал новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон».

- Призываю Юру Шатунова, как и я, отменить все концерты, намеченные на начало этого года. Я не знаю, куда смотрит Роспотребнадзор, но все артисты обязательно переболеют новым штаммом коронавируса «Омикрон», потому что он поражает практически всех, кто выходит из дома. Этот вирус очень опасен, - написал Андрей Разин.

Разин напомнил также о смерти участника «Ласкового мая» Александра Прико. Артиста не стало в разгар пандемии - 2 сентября 2020 года. Продюсер уверен, что значительную роль в болезни и смерти Прико сыграла дурная привычка.

- Ковид спровоцировал рак лёгкого из-за того, что он курил с семи лет и он за 20 дней умер, - пояснил Разин.

По словам продюсера, Шатунов начал курить еще раньше - в шесть лет. Более того, Разин раскрыл диагноз певца.

- У него сложнейший гайморит. Он даже терял сознание, потому что у него очень болезненное состояние, - рассказал продюсер «Ласкового мая». - «Омикрон» обостряет все болячки и поражает все органы. Поэтому я бы рекомендовал Юре отменить все его концерты. Никакие деньги не стоят здоровья, а уж тем более жизни.

Разин добавил, что надо думать и о поклонниках, и о детях (у Шатунова их двое) и призвал «поберечься и отменить все концерты».

Ранее продюсер раскрыл тайну болезни Сердючки и рассказал о встрече с Андреем Данилко на Ставрополье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тайну болезни Верки Сердючки раскрыл Андрей Разин

Поклонники Андрея Данилко обеспокоены нездоровым видом артиста (подробнее).

«Не позорь меня в старости!»: Андрей Разин предупредил сына, чтобы он не вел себя как родные Вячеслава Зайцева

Близких модельера, которые выводят его на публику в немощном состоянии, известный продюсер назвал «негодяями» (подробнее).