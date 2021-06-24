«Не позорь меня в старости!»: Андрей Разин предупредил сына, чтобы он не вел себя как родные Вячеслава Зайцева

Андрей Разин не хочет в старости появляться на публике. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин раскритиковал родственников Вячеслава Зайцева за то, что те выводят тяжело больного российского модельера в свет в таком состоянии.

В 2018 году известный модельер сообщил, что у него прогрессирует болезнь Паркинсона. Он уже несколько лет с трудом двигается и говорит. 83-летний пенсионер по своему дому передвигается в инвалидном кресле.

Разин назвал близких Зайцева «негодяями» и поспешил попросить своего сына Илью и других родных о том, чтобы с ним подобного не вытворяли.

- Предупредил своего сына Илью, а также самых близких мне людей, которые всегда со мной и будут присматривать за мной, пока я жив, чтобы никогда в жизни меня в таком состоянии не наряжали, и не выводили в люди, когда действительно я буду в таком состоянии, как наш дорогой, и любимый Вячеслав Зайцев. Я считаю людей, которые это с ним делают, негодяями. Это - люди, которые вообще не соображают, что они творят, - заявил на своей странице в социальной сети Instagram Андрей Разин.

Разин подверг критике родственников модельера Зайцева. Фото: страница Андрея Разина в соцсетях.

Он заявил, что категорически против того, чтобы немощных людей выводили на публику и отметил, что лично присутствовал на нескольких мероприятиях, куда приводили Зайцева.

- Честно, говоря, было его жалко. Люди, которые его водят на подобные мероприятия, задумайтесь. Великие артисты стареют, иногда болеют и нужно, чтобы они остались в памяти людей такими, какими они были в полном расцвете. И не нужно их так позорить, - добавил Разин.

Стоит отметить, что продюсер очень трепетно относится к своему здоровью и внешнему виду. Не так давно он хвастался тем, что с годами только молодеет, и даже сравнил с себя с Аллой Пугачевой, которая с возрастом становится только краше.

Разин считает, что с годами только молодеет, как и Пугачева. Фото: личный архив Андрея Разина.

Чтобы оставаться в форме, Разин даже обращался к диетологу Примадонны. Благодаря правильно составленному диетическому меню, ему удалось сбросить более 40 килограммов лишнего веса. Дело было в 2018 году, когда его вес преодолел отметку в полтора центнера. Свое стремление быстрее распрощаться с лишними килограммами он тогда объяснил желанием выйти на сцену вместо Юры Шатунова, с которым у него натянутые отношения.

Продюсер "Ласкового мая" сидел на диете. Фото: личный архив Андрея Разина.

- У меня была настоящая мотивация для этой метаморфозы. Я решил вернуться на сцену и выступать вместо Юры Шатунова, с которым у нас судебные тяжбы. Поэтому мне нужно было вернуться в хороший концертный вид, - заявлял тогда Андрей Разин.

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