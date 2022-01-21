В Дагестане обиженный зять избил тещу и бывшую жену

Зятя, набросившегося на тещу с кулаками, доставили в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Дагестана разбираются в деталях инцидента, произошедшего в селе Ахмедкент Кайтагского района. Там мужчина избил бывшую жену и ее мать, получив отказ во встрече с детьми.

Желание повидаться с детьми у 46-летнего отца возникло после полуночи. В гости к бывшей супруге, которая после развода живет с мамой, мужчина явился подвыпившим.

Припозднившемуся гостю в доме оказались не рады. Мужчина, раздосадованный отказом, набросился на женщин с кулаками. Избив бывшую жену и тещу, он ушел. Женщины 34 и 58 лет обратились в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас их жизням ничего не угрожает, обе находятся дома.

Мужчине, поднявшему руку на женщин, предстоит разбирательство. Его доставили в отдел полиции. Представителям правопорядка он рассказал, что не планировал бить экс-жену и тещу.

- По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - рассказали «КП-Ставрополь» в пресс-службе МВД по Дагестану.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Дагестане молодой человек избил и протащил животом свою молодую беременную супругу.

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