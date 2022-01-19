Успел в последнюю секунду: в Осетии отец спас 14-летнего сына из газовой душегубки

Специалисты не нашли проблем с газовым оборудованием в злополучной квартире. Фото: Олег ЗОЛОТО

19 января 2022 года в одном из домов по улице Беслановской во Владикавказе работала следственно-оперативная группа. Именно оттуда в Детскую республиканскую клиническую больницу доставили подростка в бессознательном состоянии.

Врачи поставили диагноз - «Отравление угарным газом». Оказалось, что мальчик резко почувствовал себя плохо, когда принимал ванну. К счастью, прежде чем упасть в обморок, он смог позвать отца. Мужчина успел вытащить сына из газовой душегубки и вызвать Скорую. Ребенку своевременно оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Причину отравления подростка уже удалось установить. Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-служба ГУ МВД по РСО-Алания, прибывшие на место ЧП полицейские вызвали представителей аварийной газовой службы. Они не нашли нарушений в эксплуатации газовой колонки, установленной в ванной комнате. Специалисты сообщили, что мальчик отравился из-за закрытых окон и отсутствия притока свежего воздуха в помещении.

- Отравления угарным газом происходят из-за несоблюдения необходимых мер предосторожности при эксплуатации газовых приборов, при их использовании будьте предельно внимательны! От ваших действий зависит не только ваша жизнь, но и жизнь ваших близких! - напомнили в МВД по РСО-Алания.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ЦГБ дагестанского города Хасавюрт поступили 42 человека, из которых 38 детей, с симптомами острой кишечной инфекции. Поиск источника заражения осложняется тем, что все больные прибыли в медучреждение не одновременно, а в течении двух недель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Дагестане жители села несколько часов несли по горам беременную до больницы

Медики не смогли своевременно добраться до пациентки, а ждать их еще не было возможности. Санавиация в Хушете также отсутствует. Сельчане не стали сидеть, сложа руки. Пара десятков мужчин понесли на носилках беременную до больницы. Путь занял несколько часов. Несмотря на все сложность ситуации, по пути они шутили и как могли подбадривали будущую маму (видео).