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Происшествия18 января 2022 10:47

В Дагестане 42 человека госпитализировали с отравлением, 38 из них - дети

В Хасавюрте 38 детей попали в больницу с острым кишечным отравлением
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Администрация города опровергла информацию о 48 заболевших детях

Администрация города опровергла информацию о 48 заболевших детях

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ЦГБ дагестанского города Хасавюрт поступили 42 человека, из которых 38 детей, с симптомами острой кишечной инфекции. Медики приняли пациентов и осмотрели их, они находятся в приемлемом состоянии, их жизни ничто не угрожает. Сейчас им оказывают необходимую помощь.

Встал вопрос массового отравления детей. Однако поиск источника заражения осложняется тем, что все больные прибыли в медучреждение не одновременно, а в течении двух недель.

- В связи с обращениями родителей и информацией в СМИ министром здравоохранения РД Татьяной Беляевой в Хасавюрт была направлена бригада специалистов Минздрава РД и Республиканского центра инфекционных болезней для анализа ситуации и оказания организационной и методической помощи врачам. Все заболевшие поступили не одномоментно, а в течение более 15 дней, - рассказали в администрации Хасавюрта.

Сейчас министерство здравоохранения Дагестана организовало подворовые рейды, чтобы выявить других заболевших и тех, кто контактировал с пациентами. Также медики проведут проверку и постараются выявить источник заражения.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о массовом отравлении детей в Буйнакске. В январе 2021 года 61 ребенок и 10 взрослых пострадали от неизвестного отравления. Наиболее вероятной причиной власти посчитали просроченные новогодние подарки.

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