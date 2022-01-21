"Из страха и стыда": пенсионерка, переспавшая с 15-летним подростком, заявила об изнасиловании

Пенсионерка боялась того, что подросток заявит на нее в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае перед судом предстанет 60-летняя местная жительница, которую обвиняют в развратных действиях и ложном доносе. Источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах рассказал, за что будут отвечать пенсионерка.

7 октября 2021 года в одном из домов Нефтекумска проходила вечеринка. Всех ее участников не сосчитать: одни приходили, другие уходили. И что интересно - это были люди разных возрастов, от мала до велика. Большая компания много выпивала, всем было весело.

Одна из женщин - 60-летняя Нина* - опьянела очень быстро. Она знакомилась со всеми, кто заходил в дом. Но больше всех ей приглянулся 15-летний школьник Алексей*. В конце вечера подросток и пенсионерка переспали.

- На утро женщина пришла в себя и поняла, что произошло. Ей стало стыдно, она осознала, что старше своего любовника в четыре раза, и побоялась, что тот заявит на нее в полицию. Проблемы ей, понятное дело, не нужны были. Из страха и стыда она решила опередить подростка и обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, - рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Школьника задержали, началась доследственная проверка. Всех участников попойки и хозяина дома опросили. Из их показаний стало понятно, что секс у пенсионерки и подростка был по обоюдному согласию. Следователи завели уголовное дело против пожилой женщины по обвинению в ложном доносе и развратных действиях в отношении лица младше 16 лет.

- Сейчас следователь СК России завершил расследование уголовного дела, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

*имена изменены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Убей его либо заяви»: парень подвел продавщицу из Ставрополя под уголовное дело за связь с москвичом

Суд Ставрополя разобрался в истории с оговором об изнасиловании [подробности]