Германия выдала разыскиваемого экс-советника главы Дагестана правоохранителям России

Осман Махачев

21 января в аэропорту Франкфурта-на-Майне сотрудникам правоохранительных органов России передали бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева. Его обвиняют в получении крупной взятки.

В 2020 году Махачев оказался в международном розыске, так как покинул Россию и скрылся в Германии.

По данным Генпрокуратуры России, в 2018 году Осман Махачев получил взятку 23 миллиона рублей за назначении жителя республики на пост главы Докузпаринского района. Сделка состоялась, но правоохранители начали расследование и раскрыли преступление.

Сегодня подозреваемого доставят в Москву, чтобы тот предстал перед судом.

Осман Махачев - брат бывшего руководителя бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева. Того арестовали в Махачкале по делу о создании преступного сообщества, которое незаконно давало людям документы об инвалидности.

Он создал настоящую "бизнес-империю" по продаже липовых инвалидностей и нанес Дагестану ущерб минимум в 24 миллиона рублей.

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