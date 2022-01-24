Хабиб увлекся ресторанным бизнесом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский боец смешанных боевых искусств, экс-чемпион UFC в лёгком весе, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов запустил сеть ресторанов быстрого питания. Первый ресторан сети M-eat by Khabib спортсмен, завершивший головокружительную карьеру в 2021году, открыл в деловом центре «Москва-Сити» в башне «Город столиц». В течение нескольких месяцев планируется открытие еще 14 точек в Москве. Планы Хабиб строит грандиозные: к концу 2023 года в пяти странах мира появятся 150 точек быстрого питания, а в течение пяти лет будут открыты 999 точек фастфуда.

- В течение пяти лет откроем еще 999 ресторанов по всему миру, - говорится в публикации на официальной странице M-eat by Khabib в социальных сетях.

Свой путь в ресторанном бизнесе Нурмагомедов начал с родного Дагестана. Осенью прошлого года он открыл ресторан и кофейню «Папаха» в Махачкале. «КП-Северный Кавказ» ранее рассказывала, что земляки осудили именитого горца за высокие цены на меню в его кафейне. Некоторые остались недовольны и ассортиментом блюд, отметив, что в меню нет дагестанской национальной кухни, но есть ветчина, креветки и другие продукты, которые не могут употреблять мусульмане.

Меню в первом сетевом ресторане быстрого питания M-eat by Khabib. Фото: скриншот видео.

Критике подверглось и новое детище Хабиба - ресторан быстрого питания M-eat by Khabib в «Москва-Сити». Экс-чемпиона UFC заподозрили в плагиате, а сам ресторан сравнили с уличным ларьком у метро.

Большой и честный обзор на первый в столице ресторан Нурмагомедова сделал ютубер Макс Брандт, который специализируется на разборах популярных российских точках питания. Первое на что обратил внимание блогер - месторасположение. Ресторан быстрого питания ему удалось найти с трудом и в нем нет столиков.

- Местоположение не очень комфортное. Во-первых, проход продуваемый, во-вторых, там нет мест для сидения. Если хотите в помещении поесть, то придётся идти на фуд-корт, где мест очень мало, — рассказал ютубер.

Меню здесь представлено одним запатентованным блюдом - «Брэдм-eat».

- «Брэдм-eat» - 100 граммов томлёного нежнейшего мяса, которое кладётся в хрустящую булочку без мякиша (не путать с питой), затем добавляются топпинги и соус, - говорится в описании блюда на странице точки питания в соцсети.

Авторы утверждают, что за счёт технологии томления мясо буквально тает во рту.

Запатентованное блюдо «Брэдм-eat». Фото: официальная страница M-eat by Khabib в соцсети.

Стоит такая булочка с начинкой 270 рублей за 250 граммов. Мясо (100 граммов) на выбор: курица, говядина или конина. Добавляются также соусы. Лук, по желанию, - бесплатно. В ассортименте шесть различных топпингов.

Мясной начинкой блогер остался доволен, а булка ему не понравилась, так как оказалась сухой, несмотря на наличие соуса. Соотношением цены и качества фуд-блогер остался доволен.

- Дорого ли это? 270 рублей. Я думаю, что не очень, потому что мясо всё-таки не обычное с вертела, а томлёное, вкусное, качественное. Плюс есть конина для любителей. Я бы это назвал неошаурмой, — подытожил свой честный обзор ютубер Макс Брандт.

Тем не менее, не все подписчики разделили положительное мнение фуд-блогера.

- Изначально думал, что у Хабиба прям типа ресторана будет, а пока на данный момент ничем не отличается от уличных ларьков с шавухой, - пишет один из первых клиентов Нурмагомедова в Москве.

- Место, невозможность нормально посидеть и поесть, меню, маркетинг. По-моему, у Хабиба заведение чисто для своих, - комментирует еще один посетитель нового ресторана быстрого питания.

- Лучше бы Хабиб не позорился, - категорично заявляют некоторые.

Некоторые и вовсе заподозрили Нурмагомедова в плагиате:

- Хабиб взял в точь в точь идею Казахстанского бренда. Меню абсолютно идентичны, - пишут подписчики ютубера.

- Я вам так скажу уже более двух лет в Алматы есть такое заведение. Там все то же самое, что у Хабиба, - отмечают посетители.

Есть и те, кто считает, что бывшему бойцу нужно продвигать родную кухню.

- Было бы прикольно, если бы заведение Хабиба делало какую-то национальную дагестанскую еду, - отмечают поклонники спортсмена.

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