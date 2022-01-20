«Ждут, что зайдет Конор и разорится»: дагестанцы осудили Хабиба за ценник в его кафе в Махачкале

Именитый спортсмен занялся ресторанным бизнесом. Фото: официальная страница Хабиба Нурмагомедова в социальных сетях.

Завершивший весной 2021 года спортивную карьеру чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов занялся ресторанным бизнесом в родном Дагестане. Именитый спортсмен и, как его называют земляки, «сын Дагестана» открыл в Махачкале кафе и почти сразу словил волну хейта. Дагестанцев возмутили цены на блюда, предложенные в меню кафе Хабиба. Как говорят посетители, местные могут покушать тут только «продав почку» или в рассрочку.

- У вас в рассрочку кушать. Вроде на родине открыл кафе и ресторан, но как депутат пытается с людей деньги отодрать за кашу - 340 рублей. А что сразу 1000 руб не поставили за неё добавив сахара и немного масла? - пишут местные жители на официальной странице кафе бывшего спортсмена.

- А что так дорого там? Хорошо что у меня две почки с собой были!

Цены в кафе Хабиба и впрямь «кусаются». Так, за порцию обычного борща здесь просят 550 рублей. Каша рисовая, овсяная или пшенная с тыквой стоит 340 рублей. Картошка фри или по-деревенски - 290 рублей. Столько же придется заплатить за простую яичницу. При желании в омлет могут добавить ветчину, грибы, сыр или помидоры, но, разумеется, не бесплатно. Каждый ингредиент стоит 70 рублей. Курица с рисом и зеленым карри - 750 рублей. «Цезарь» с креветками обойдется в 790 целковых, а «Буррата» с томатами, огурцом и авокадо - в 950 рэ.

Предусмотрено в кафе и детское меню. Маленьким дагестанцам тут предлагают полакомиться спагетти за 270 рублей, куриной котлетой за 350 рублей и блинами за 290 рублей. Из напитков - стакан какао за 350 и коктейль «Ванильное облако» за 290 рублей.

Цены на блюда в кафе Хабиба. Фото: скриншот меню.

Кстати, земляки Хабиба больше всего, кажется, ошеломлены ценами на напитки, в частности на воду и кофе. Чашка капучино (120 мл) стоит тут 450 рублей, а американо за 90 мл - 270.

- Что за цены у Вас? Одна вода почти 400 рублей стоит. Так же не бывает, мы же не в Москве находимся. Сделайте цены доступными, пожалуйста, - пишут посетители заведения.

- Вы что кофе в горах Сильди руками собираете что ли? - возмущаются дагестанцы.

- Пять бумаг за один кофе. Думал сам Хаба его готовить будет, - говорится в комментариях.

Некоторые, к слову, считают, что цены в кафе специально завышены. Назло Конору!

- Это все специально. Ждут, что зайдет Конор и разорится, - пишут земляки спортсмена.

После того, как на странице нового кафе в Махачкале появились десятки негативных комментариев, управляющий заведением пообещал поговорить с именитым хозяином о снижении цен.

- Я поговорю с ним, снизят цены. Поверь, брат, он в это не вникает, так как вечно на суете. Все будет нормально, - ответил управляющий одному из посетителей на просьбу пересмотреть ценовую политику в кафе, принадлежащему «сыну Дагестана» Хабибу Нурмагомедову.

Ранее «КП-Ставрополь» рассказывала, сколько Хабиб Нурмагомедов заработал за свою спортивную карьеру.

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