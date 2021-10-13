«Где моя медаль от Бастрыкина?»: Нурмагомедов предложил наградить Макгрегора за избиение дагестанцами

Хабиб Нурмагомедов снова "цепляет" Макгрегора. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О легендарном бое между Конором и МакГрегором, который стал самым кассовым в истории, слышал чуть ли не каждый. Тогда между соперниками завязалась настоящая война. Тогда бойцы систематически провоцировали друг друга на скандал, порой не стесняясь в выражениях.

Несмотря на то, что Нурмагомедов покинул большой спорт и больше не участвует в турнирах UFC, он вновь решил «потроллить» давнего соперника Конора Макгрегора. Хабиб от лица Конора потребовал вручение тому медали от Бастрыкина после того, как награда была вручена Роману Ковалеву, которого избили в вагоне московского метро дагестанцы.

Нурмагомедов опубликовал в сторис фотографию Конора Макрегора и написал: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы».

Макгрегор пока никак не отреагировал на откровенный стеб Нурмагомедова.

Напомним Роман Ковалев в московском метро заступился за девушку, к которой приставали молодые люди из Дагестана. В итоге он был серьезно избит и госпитализирован. Нападавших задержали по горячим следам, а пострадавшего наградили медалью и выдали матпомощь в два миллиона рублей. Решение о награждении Ковалева медалью «Доблесть и отвага» принял глава Следкома России Александр Бастрыкин. Денежное вознаграждение молодой человек получил по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Дербента осудил парней, которые избили Ковалева в вагоне метро. Хизри Абакаров назвал их у себя в Instagram «подлецами, очернившими весь народ».

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