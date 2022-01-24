Фото: личный архив Эльвины Цогоевой и семьи Увижевых

Прошло больше 11 лет после громкого суда над многодетной матерью из Северной Осетии, отомстившей «педофилу» за дочь. По отсрочке из-за малолетних детей сесть в тюрьму жестоко убившая 19-летнего соседа Эльвина Цогоева должна была в 2020 году. Но все не так просто. «КП-Северный Кавказ» выяснила, как же сложилась судьба женщины, за которую заступались простые люди, активисты, политики и сам Виталий Калоев, отомстивший за гибель семьи во время авиакатастрофы диспетчеру Петеру Нильсену.

УБИЛА, ОТРЕЗАЛА ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ И ЗАКОПАЛА

В апреле 2009 года в станице Архонская 36-летняя Эльвина Цогоева забила арматурой 19-летнего соседа Игоря Увижева, отрезала ему половые органы и сбросила тело в овраг. На допросе сказала, что сознание к ней пришло, когда она обкладывала мертвого студента камнями. Потом женщина вернулась на место преступления и оставила там написанную через трафарет записку «То, что заслужил педофил». В милицию Эльвина Цогоева пришла с повинной через несколько дней.

Она рассказала следователям, что Увижев насиловал ее 4-летнюю дочь. О чем та узнала случайно, когда сварила детям - их у Цогоевой трое, манную кашу, что получилась немного жидкой. Сначала дети ее ели с аппетитом, а потом у дочки началась истерика. Мать стала спрашивать, в чем дело, и пытаться ее успокоить. На что она повторяла: «Игорь, Игорь. Он мне тоже давал такую кашу кушать». Мать после разговора с дочерью все поняла...

Сосед изнасиловал ребенка дважды, говорила следователям Эльвина. Но вершить самосуд она не думала. Цогоева вызвала педофила на разговор. Но когда тот с ехидной улыбкой признался во всем, она схватила попавшийся под руку кусок металлической арматуры... Так все было с ее слов. А что было дальше, мы уже написали. Сама же мать не помнила, как убивала и как закапывала.

А БЫЛО ЛИ ИЗНАСИЛОВАНИЕ?

Дело оказалось непростым: ни одного свидетеля, а экспертизы показывали прямо противоположенное. Девочку обследовали 20 врачей, и комиссия вынесла заключение, что «вагинального вмешательства не обнаружено». Но, со слов тети маленькой девочки, колоноскопия в хирургическом отделении центра планирования семьи показала анальное. И неврологи Осетии, которые работали с бесланскими детьми, диагностировали у ребенка «тревожно-фобическое расстройство» на фоне пережитых ею «острых стрессовых ситуаций».

При этом семья Увижевых заверяла, что он не мог быть педофилом. И считала странным, что о насилии над дочерью мать узнала через 9 месяцев после якобы случившегося, а выяснять отношения с молодым соседом пошла еще через 40 дней, встретив юношу на рынке. Родные убитого были уверены и в том, что в одиночку женщине было с ним не справиться и расправиться над занимавшимся борьбой крепким парнем мог ее муж с подельниками. Он тогда отбывал наказание за экономическое преступление в вольном поселении неподалеку от места преступления и на выходных обычно навещал семью.

Отец убитого убеждал всех в том, что Эльвина соблазнила его сына, а ее супруг, узнав об измене, зверски «казнил» его. Мачеха Игоря помимо того рассказывала, что до приезда во Владикавказ семья Цогоевой жила в Узбекистане, где в 10 лет хотели изнасиловать Эльвину и надругались в 15 лет над ее старшей сестрой. Тогда их отец сжег дом парня-насильника, после чего вся семья Цогоевых переехала на Кавказ. По словам родных убитого Игоря, многодетная мать на фоне детской травмы просто сошла с ума и даже обвиняла в педофилии своего 80-летнего соседа, заявив, что старик лапал ее старшую дочь. Соседи же тогда говорили, что дед лишь угощал девочку малиной...

ПРИГОВОР СТАЛ ШОКОМ

Даже сегодня остается неизвестным, а был ли убитый педофилом. Суд над Эльвиной прошел летом 2010 года. За убийство в состоянии аффекта матери троих детей Пригородный районный суд дал 8 лет колонии общего режима вместо запрашиваемых обвинением 4-х условно. Приговор стал шоком для всех, особенно для поддержавших женщину общественников, политиков и простых людей. На сторону Эльвины встали тогда члены комитета «Матери Беслана», Виталий Калоев и даже глава Северной Осетии.

Дети не отходили от мами ни на шаг.

Но уже в ноябре Цогоева вернулась в родное село Ногир после пересмотра дела в Верховном суде республики, где срок сократили на 4 года. А с учетом проведенного ею одного года под домашним арестом - до 3-х. Плюс к тому суд Кабардино-Балкарии отстрочил отбывание наказания до тех пор, пока младшему сыну Цогоевой Дзантемиру (2005 года рождения) не исполнится 14 лет.

ГДЕ «МСТИТЕЛЬНИЦА» СЕГОДНЯ?

В тюрьму Эльвина Цогоева должна была отправиться в 2020 году. Но отбывает ли она свое наказание за решеткой по факту? В родном ее селе Ногир помощница старейшин Фатима Дзагоева рассказала «КП», что очень давно Эльвина со всей семьей уехала в садовое товарищество «Хурзарин» (тоже Осетия), где они построили или купили дом.

Но в СНТ нам сказали, что семья Цогоевых и оттуда уехала примерно в 2016 году, продав дом. Адвокат Эльвины Икрамжан Раматов, представлявший в 2009-2010 годах ее интересы, тоже был немногословен.

- Я болею, знаете ли. Вообще с ней я не поддерживаю связь с тех пор, - ответил он «КП».

В канцелярии Пригородного районного суда Северной Осетии нормального ответа о деле Цогоевой тоже не дали, сказав, что вообще ничего не знают, и куда обращаться нам за информацией, они не подскажут. Мы связались с главой комитета «Матери Беслана».

- Она живет с семьей во Владикавказе. Старшая дочь стала журналистом, средняя - сейчас студентка, а младший сын старшеклассник. Нормальная хорошая семья. В тюрьме, как я знаю, Эльвина не сидела. То ли залог за нее вносили и брали под присмотр, то ли поручались...Мы давно не общались, думаю, она хочет все забыть и не вспоминать больше, - рассказала «КП-Северный Кавказ» Сусанна Дудиева, глава комитета «Матери Беслана».

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