2019-08-05T13:26:59+03:00
Общество

Виталий Калоев, отомстивший за гибель семьи в авиакатастрофе, показал подросших детей

"Комсомолка" поговорила с Виталием Константиновичем [аудио]
Евгения СОКОРЕВА
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С семьей он живет в своем доме во ВладикавказеС семьей он живет в своем доме во Владикавказе
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Виталий Калоев показал подросших двойняшек! Потерявший семью в авиакатастрофе над Боденским озером в 2002 году сегодня он снова счастливый отец и муж.

Фото с подросшими двойняшками уже разлетелись по соцсетям

Фото с подросшими двойняшками уже разлетелись по соцсетям

"КП-Северный Кавказ" Калоев рассказал, что живет в своем доме во Владикавказе с супругой Ириной и детками Софией и Максимом. Маленьким идет уже 8 месяц.

Виталий Калоев рассказал о детях

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- На пенсии, подрабатываю только, - ответил Виталий Константинович на вопрос про карьеру архитектора.

Счастливому отцу пользователи желают только самое наилучшее

Счастливому отцу пользователи желают только самое наилучшее

Напомним, что брак с Ириной Дзарасовой Калоев заключил только в прошлом году в возрасте 62 лет. Церемонию провели скромно в узком кругу близких по осетинским традициям.

До трагедии в небе над югом Германии Виталий Калоев два года работал в Испании и по контракту проектировал дома. Летом 2002 года после сдачи коттеджа в Барселоне он ждал супругу Светлану с сыном Константином и дочкой Дианой в гости. По роковой случайности они не смогли лететь запланированным рейсом и за 3 часа до вылета взяли "горящие" билеты на лайнер от "Башкирских авиалиний", который по ошибке диспетчера столкнулся над Боденским озером с грузовым бортом. В катастрофе погибли 52 ребенка и 19 взрослых, включая всю семью Калоева.

Убитый горем он потом нашел диспетчера Питера Нильсена и за отказ извиниться зарезал прямо на пороге его дома в Швейцарии.

- Я постучал. Нильсен вышел, - рассказывал Калоев "Комсомольской правде" в марте 2005 года. - Я достал фотографии, на которых были тела моих детей. Хотел, чтобы он их посмотрел. Но он оттолкнул мою руку и резко показал жестом, чтобы я убирался... Типа как собаке: пошел вон. Я снова протянул ему фотографии и по-испански сказал: "Посмотри!" Он как хлопнул меня по руке - снимки полетели. И там понеслось".

За самосуд Калоеву дали 8 лет тюрьмы, но отпустили досрочно в 2007 году. Вина Skyguide также была доказана, и нескольким коллегам Нильсена суд дал условные сроки.

Страшная трагедия стала нашумевшей историей отмщения. Еще в тюрьме Калоев мешками получал письма со словами поддержки от незнакомцев со всего мира. В 2016 году про судьбу архитектора из Северной Осетии сняли фильм в Голливуде, а в 2018 году Калоева сыграл Дмитрий Нагиев в драме российско-армянского режиссера "Непрощенный".

Фото: инстаграм режиссера Сарика Андреасяна

Фото: инстаграм режиссера Сарика Андреасяна

О браке с Ириной информация просочилась в СМИ только через несколько лет их совместной жизни. Двойняшки появились на свет в конце декабря прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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