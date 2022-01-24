«Такое бывает»: новой жертвой скандально известного роддома в Ингушетии стал ребенок

За несколько дней роженица пережила настоящий ужас, о чем рассказала ее сестра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Назначение нового главного врача перинатального центра в Ингушетии пока не меняет печальную статистику смертей в медицинском учреждении. В перинатальном центре новый громкий скандал - на этот раз врачи не смогли спасти ребенка.

19 января 2022 года в республиканский перинатальный центр в Назрани поступила Милана Даурбекова. Накануне ей сделали УЗИ и по рекомендации врача отправили рожать в перинатальный центр Ингушетии: Милана должна была родить путем кесарева сечения. Девушку, которая ждала своего первенца, приняли врачи центра и успокоили, что все будет хорошо.

За несколько дней Милана Даурбекова пережила настоящий ужас, о чем рассказала ее сестра:

Родственники девушки говорят, что Милана неоднократно жаловалось на боли, ее посещали врачи, но на все ее жалобы о том, что она плохо себя чувствует, у нее сильно болит живот и спина, отвечали, что она еще не готова и операция ей не нужна. Вместо операции врачи назначили девушке абортивные таблетки для стимулирования родов. Муж Миланы покупал ей необходимые, по совету медицинского персонала, лекарства, но когда девушке стало совсем плохо, врачи все же решили провести ей экстренную операцию.

После родоразрешения медики сказали родственникам Миланы, что с ней все хорошо. Однако, выяснилось, что ее новорожденный сын мертв. - Нам сказали, что можете забрать тело ребенка через два часа, - вспоминает сестра роженицы.

Родственники девушки уверены, смерти ребенка можно было избежать, если бы врачи прооперировали Милану раньше, ведь к ним в отделении она поступала здоровой и с малышом все было хорошо. Теперь тело ребенка отправили на экспертизу, а Милана Даурбекова и ее родные хотят доказать преступную халатность врачей.

Напомним, что перинатальный центр в Ингушетии был построен рамках госпрограммы Минздрава России. Медицинское учреждение оборудовано по последнему слову техники, у центра есть все, для своевременного и качественного оказания помощи: аппараты для реанимации и интенсивной терапии, инкубаторы интенсивной терапии, неонатальные столы, инкубаторы, в которых можно перевозить новорожденных, и др.

Корреспондент «КП-Северный Кавказ» попытался связаться с официальными представителями перинатального центра, но от комментариев сотрудники учреждения отказались. Но как рассказал источник «КП», новый главврач перинатального центра прокомментировала происходящее фразой «Такое бывает».

Эта шокирующая история продолжает вызывать широкий общественный резонанс. Неравнодушные пользователи социальной сети Instagram недоумевают, почему в таком современном центре продолжают гибнуть взрослые и дети.

- Если даже сейчас, когда у нее на контроле должна быть каждая поступившая пациентка, она так безответственно себя заявляет, что будет дальше?, - пишет местная жительница.

На официальной странице перинатального центра, под одним из последних постов подписчики настаивают на том, что необходимо менять работу центра и начать с персонала.

- Начните чистку с приемных мед сестер, которые лают на рожениц со схватками при поступлении, - просит комментатор.

- И пожалуйста, научите еще дружелюбию весь свой персонал. Для, и так очень уязвимых и морально и физически беременных женщин, важно, чтоб на них не гавкали, а обращались по-человечески, - добавляет другая женщина.

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