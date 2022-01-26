Экс-мэра Минеральных Вод Сергея Перцева арестовали на два месяца

Ленинский районный суд Ставрополя избрал меру пресечения экс-главе Минеральных Вод Сергею Перцеву Фото: социальные сети

В среду, 26 января, Ленинский районный суд Ставрополя избрал меру пресечения экс-главе Минеральных Вод Сергею Перцеву. Его заключили под стражу на два месяца.

Как отметили в суде, Перцев пытался скрыться от органов следствия, поэтому избрать ему более мягкую меру пресечения невозможно.

Ранее на бывшего мэра завели уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в декабре 2020 года он заключил с министерством строительства и архитектуры края соглашение на выделение из бюджета субсидии на приобретение здания под детсад. В рамках госконтракта администрация Минеральных Вод купила непригодное для содержание детей здание за 194, 5 млн рублей. При этом реальная его стоимость составляла 68,6 млн рублей.

Перцев знал об этих фактах, но все же подписал контракт. В результате его действий бюджету РФ был причинен ущерб почти на 200 млн рублей.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора Ставрополья Александра Лоренца.

Напомним, Перцев подал в отставку две недели назад. Свой внезапный уход он объяснил проблемами со здоровьем после коронавируса. До этого чиновник имел репутацию непотопляемого. Впервые он был избран на пост главы Минвод в 2015 году. В январе 2016 года активисты общественной организации узнали, что за год до вступления в должность Перцев приобрел дорогую машину и особняк. При этом в декларации указал скромный доход в 872 тысячи рублей в год.

Прокуратура пришла к выводу, что недвижимость и машину Перцев купил на взятый через фирму кредит в 20 миллионов рублей, однако в декларации неверно указал процентную ставку по нему. Кроме того, у Перцева нашли конфликт интересов: на должность управделами горадминистрации он назначил сестру своей жены. Также в прокуратуре выяснили, что несколько месяцев Перцев выплачивал родственнице максимально допустимые премии.

Несмотря на суды, в которых прокурор требовал Перцева уволить, он продолжал занимать свое кресло два года. И даже после решения Верховного суда России депутаты округа не выполнили требование уволить перцева, проголосовав против. Тогда прокуратуре пришлось жаловаться уже на решение депутатов. Народных избранников заставили переголосовать, однако раньше, чем это случилось, Перцев сам подал в отставку.

Выборы нового главы Минвод прошли в 2018 году. Перцев принял в них участие и выиграл. Однако вскоре прокуратура выяснила, что в процессе выборов были нарушения: не были четко прописаны критерии отбора кандидатов, благодаря чему в финал попал Перцев. 4 декабря перцев снова подал в отставку, но затем в третий раз подал свою кандидатуру на выборах и выиграл.