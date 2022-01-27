Дагестанского блогера ищет полиция. Фото: официальная страница Хизри в соцсетях.

Блогер-миллионник Хиза объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве. Ориентировку на 26-летнего уроженца Каякентского района Дагестана Хизри Запирова обнародовала полиция Москвы.

- УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве за совершение преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ («Мошенничество») разыскивается Запиров Хизри Надирович, - говорится в официальном сообщении правоохранительных органов.

Указаны также и приметы Хизы: на вид: 25-30 лет, кавказской внешности, спортивного телосложения, рост около 175 сантиметров, волосы каштановые, глаза карие.

Хиза родился в селении Герга Каякентского района Дагестана. Последние годы живет в Москве и активно развивает собственный блог в социальных сетях. На страничку пранкера подписаны без малого восемь миллионов человек. «Специализируется» Хиза на приколах и пранках. Любит скорость и дорогие авто.

Последняя запись на страничке блогера датирована октябрем 2021 года. Опубликованный Хизой ролик «о незапланированном полете легенды Мурада» стал вирусным. Хиза пранканул ставшего мемом Мурада, подложив под диван подушку безопасности, и устроив ему полёт. Ролик посмотрели почти восемь миллионов человек и прокомментировали более 18 тысяч подписчиков.

Что именно натворил Хиза - не сообщается. Парень пропал с радаров, на связь не выходят и его представители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дагестанский Челентано: кто такой Мурад, ставший мемом после обмана таксиста

"КП" рассказывает, как дагестанец Мурад стал мемом, обманув блогера (подробнее).

“Чеченский Халк” подарил кинувшему таксиста дагестанцу Мураду машину за 8 миллионов

Рассказываем, как такое стало возможным (подробнее).