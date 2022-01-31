Брат отказался от спасенного на Эльбрусе мужчины без памяти

Анатолий Акуленко. Фото: "Альтернатива".

Злоключения неизвестно как оказавшегося на Эльбрусе седовласого мужчины из Брянской области продолжаются. От него отказался брат, и общественники вынуждены продолжать поиски родных и близких обнаруженного в горах Кавказа Анатолия Акуленко.

Напомним, мужчина в легкой одежде и без экипировки привлек внимание сотрудников кафе на турбазе на Эльбрусе. Анатолий Акуленко из деревни под Брянском смог назвать свое имя и адрес, но то, как оказался высоко в горах в двух тысячах километров от дома - объяснить не смог. Он совершенно не понимал, что с ним и где он находится.

Сотрудники точки общепита связались с общественным движением против рабства «Альтернатива», и волонтеры взялись оказать помощь Анатолию Владимировичу. Его доставили в Москву и через полицию нашли адрес брата в Брянской области. Но внезапному появлению родни тот оказался не рад.

- Ездили к брату в Брянскую область. Он злой был, что Анатолия к нему привезли. Ну не мог я его предупредить, не было телефона, только адрес, - рассказал в беседе с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» представитель общественного движения.

Пришлось вернуться обратно в Москву и продолжить поиски близких Анатолия.

- Теперь ищем его дочь в Питере, - говорят волонтеры.

Общественники также просят откликнуться всех, кто знает, что на самом деле произошло с Анатолием Владимировичем.

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