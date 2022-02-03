"С температурой ждите до 8 часов": главврач объяснил задержки скорой в Ставрополе

Диспетчеры скорой помощи фильтруют все поступающие звонки и передают поликлиникам более 100 вызовов в день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый штамм коронавируса «омикрон» с бешеной скоростью распространятся по городам России. Люди выстраиваются в огромные очереди, чтобы просто сдать тест на ковид. С 27 января в Ставропольском крае в сутки заболевает 1000-1500 человек. Из-за большой нагрузки на поликлиники и амбулатории их перевели на семидневную рабочую неделю, а бригады скорой помощи вынуждены «отсеивать» часть заболевших.

- Количество поступающих звонков значительно увеличилось, но большую часть из них мы передаем в поликлиники, - рассказал "КП"-Ставрополь главный врач Станции скорой помощи Ставрополя Антон Фарсиянц. - Люди не понимают, что скорая работает для тяжелых пациентов. А многие звонят и рассказывают, что у них первый день болезни, температура, мол, приезжайте, сделайте тест. Мы объясняем, что ничего не можем сделать, так как это не наша задача, а поликлиник. Именно туда мы переадресуем значительную часть обращений - больше 100 в день. Именно врач поликлиники должен посетить больного, взять у него мазок, расписать лечение, дать рецепт. Такие люди не нуждаются в срочной эвакуации в стационар. А вот если у человека уже пятый день болезни, от 38,5 температура, стеснение в груди, сильный кашель, трудно дышать, тогда - это вызов скорой помощи.

Из 30 действующих в городе бригад скорой помощи 15 выезжают только на «ковидные» вызовы, остальные оказывают помощь другим пациентам, в первую очередь тем, у кого подозрение на инфаркт или инсульт.

- Время ожидания бригады скорой помощи в таких случаях - максимум 20 минут, - отмечает Фарсиянц. - Для пациентов с температурой нет определенного регламента, при текущей нагрузке машина может добираться и 8 часов.

Как отмечает врач, реанимационные бригады "ковидным" больным требуются реже.

- Из 400 заболевших «дельтой» мы госпитализировали около 100, иногда 200, то есть 25- 50% обратившихся. Сегодня из 200 "омикронных" пациентов госпитализируем 20, то есть 10 процентов.

Больных с коронавирусом везут в горбольницу №2, краевую инфекционку, роддом при больнице №4, реабилитационный центр на Кулакова и ковидный корпус горбольницы №3.

Из-за повышенной заразности "омикрона" в больницах и госпиталях возникают локальные вспышки инфекции. Поэтому бригадам скорой приходится в том числе перевозить заразившихся из обычных стационаров в ковидные.

- За вчерашний день мы перевезли 40 таких зараженных, - уточняет Антон Вячеславович.

Детей госпитализируют мало.

- Половина случаев заражения - дети, но госпитализации по Ставрополю - единичны, - говорит Фарсиянц.