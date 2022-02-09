На Ставрополье 9 февраля выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Уровень заболеваемости COVID-19 колеблется с начала недели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставропольском крае к утру 9 февраля выявлено 1750 новых случаев заражения коронавирусом, из них 498 человек - дети. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил губернатор Ставрополья. Всего за время пандемии диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 157038 человек.

Также за прошедшие 24 часа в стационары региона госпитализированы 182 человека, 13 из них – дети, выздоровели 1246 жителей края, скончались 14 пациентов. Губернатор отметил, что смертность, связанная с коронавирусной инфекцией, остается на сравнительно невысоком уровне, а уровень заболеваемости колеблется с начала недели.

«КП-Северный Кавказ» выяснила, в каких районах Ставрополья выявили больше всего зараженных. Антилидером среди территорий вновь стал Ставрополь: здесь выявлено 632 новых заболевших. Второе место по заболеваемости занимает Кировский округ (218), третье место - Георгиевский (132).

Наименьшее количество зараженных в Арзгирском (3 человека), Ипатовском (5 человек), а также Кочубеевском и Новоселицком (по 6 человек) муниципалитетах. Ни одного зараженного коронавирусом за сутки не выявлено в Андроповском, Грачевском, Изобильненском, Новоалександровском, Предгорном муниципалитетах и в городе Лермонтов.