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Происшествия20 февраля 2022 11:23

В Ингушетии в Алханчуртский канал попали десятки кубометров нефти

ЧП, грозящее экологической катастрофой, находится на контроле прокуратуры республики
Елена БЕРГ
Елена БЕРГ
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Фото с места ЧП.

Фото с места ЧП.

Экологическую катастрофу из-за разлива нефти пытаются предотвратить в Ингушетии. Нефтепродукты попали в русло реки Ачалук, впадающей в Алханчуртский канал, из-за аварии, произошедшей на мосту в селении Нижние Ачалуки Малгобекского района республики.

Водитель «МАЗа» не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате аварии сорокатонная цистерна с нефтью оказалась повреждена, и топливо попало в реку. По предварительным данным, в воду утекло не менее 50 кубометров нефти. Сам водитель в аварии не пострадал.

На данный момент в республике принимаются необходимые меры для предотвращения экологической катастрофы. В частности, производится откачка нефтепродуктов из бассейна канала. Действие спецслужб и правоохранительный органов на месте ЧП координирует прокурор Малгобека Магомед Балаев.

Тем временем, ситуация с разливом нефти в Алханчуртский канал взял на личный контроль прокурор Ингушетии Андрей Васильченко.

- Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдение законодательства при транспортировке нефтепродуктов, а также требований природоохранного законодательства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии. - Взяты на контроль работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.

В надзорном ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты «исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

Алханчуртский канал строили более 10 лет.

Алханчуртский канал строили более 10 лет.

Стоит отметить, что Алханчуртский канал, куда попала нефть, — одна из главных водных артерий обводительно-оросительной системы на Северном Кавказе. Канал проходит в Алханчуртской долине по территориям сразу трех республик: Ингушетии, Северной Осетии и Чечни. Канал считается уникальным, он спроектирован таким образом, что вода подается на орошаемые территории самотеком. Строительство канала началось в 1929 году и длилось более 10 лет. Он включает в себя плотину, 46 мостов и более 900 других гидросооружений.

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