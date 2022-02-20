В Ингушетии в Алханчуртский канал попали десятки кубометров нефти

Фото с места ЧП.

Экологическую катастрофу из-за разлива нефти пытаются предотвратить в Ингушетии. Нефтепродукты попали в русло реки Ачалук, впадающей в Алханчуртский канал, из-за аварии, произошедшей на мосту в селении Нижние Ачалуки Малгобекского района республики.

Водитель «МАЗа» не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате аварии сорокатонная цистерна с нефтью оказалась повреждена, и топливо попало в реку. По предварительным данным, в воду утекло не менее 50 кубометров нефти. Сам водитель в аварии не пострадал.

На данный момент в республике принимаются необходимые меры для предотвращения экологической катастрофы. В частности, производится откачка нефтепродуктов из бассейна канала. Действие спецслужб и правоохранительный органов на месте ЧП координирует прокурор Малгобека Магомед Балаев.

Тем временем, ситуация с разливом нефти в Алханчуртский канал взял на личный контроль прокурор Ингушетии Андрей Васильченко.

- Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдение законодательства при транспортировке нефтепродуктов, а также требований природоохранного законодательства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии. - Взяты на контроль работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.

В надзорном ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты «исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

Алханчуртский канал строили более 10 лет.

Стоит отметить, что Алханчуртский канал, куда попала нефть, — одна из главных водных артерий обводительно-оросительной системы на Северном Кавказе. Канал проходит в Алханчуртской долине по территориям сразу трех республик: Ингушетии, Северной Осетии и Чечни. Канал считается уникальным, он спроектирован таким образом, что вода подается на орошаемые территории самотеком. Строительство канала началось в 1929 году и длилось более 10 лет. Он включает в себя плотину, 46 мостов и более 900 других гидросооружений.

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