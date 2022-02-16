На Ставрополье 16 февраля выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

За сутки диагноз "коронавирус" получили 1589 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ставропольском крае к утру 16 февраля зафиксировали 1589 новых случаев заражения коронавирусом, из них 256 человек - несовершеннолетние разных возрастов. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Instagram. Всего за время пандемии коронавирус обнаружили у 168,5 тысячи человек.

Также за сутки в больницы госпитализировали 199 человека (12 детей), выздоровели 1477 человек, скончались - 13. Глава региона принес соболезнования родственникам тех, кто не смог победить болезнь. На настоящий момент в ковид-госпиталях остаются свободными 15% коек.

"КП-Северный Кавказ" выяснила, в каких округах Ставропольского края нашли больше всего зараженных. Как всегда, абсолютным антилидером среди территорий оказался Ставрополь: здесь медики нашли 547 новых заболевших. На втором месте находится Георгиевский городской округ (168), третье место занял Туркменский муниципалитет (131).

Меньше всего зараженных в Андроповском муниципалитете (3 человека), Ессентуках (10 человек) и Арзгирском (11 человек) муниципалитетах. Также есть территории, где не нашли ни одного зараженного коронавирусом, всего их девять: Изобильненский, Новоалександровский, Кочубеевский, Предгорный, Новоселицкий, Степновский, Труновский и Петровский округа, а также, по традиции, город Лермонтов.