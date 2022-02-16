1477 ставропольцев выздоровели от коронавируса за прошедшие сутки

К утру 16 февраля в Ставропольском крае от коронавируса выздоровели 1477 человек, всего за время пандемии болезнь смогли победить 143,5 тысячи граждан. Об этом рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

За сутку коронавирусом заболели еще 1589 человек, многие заражены штаммом "омикрон". В больницы госпитализировали 199 человек, от болезни скончались 13 ставропольцев.

- Заболеваемость COVID-19 немного подросла. При этом большая часть пациентов находятся на амбулаторном лечении. Около 15 процентов специализированного коечного фонда на сегодня свободны, - дал оценку ситуации Владимиров.

Среди зараженных 256 детей, 12 из них оказались в больнице. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что заболеваемость детей начала снижаться после введения дистанционного образования, также на ситуацию повлияли февральские каникулы и работа врачей.