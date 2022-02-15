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Здоровье15 февраля 2022 13:56

"Дистанционка" и каникулы снизили количество зараженных "омикроном" детей на Ставрополье

В Минздраве рассказали, как много детей болеют коронавирусом на сегодняшний день
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Глава Минздрава Ставропольского края сообщил о снижении заболеваемости "омикроном" среди детей. Если несколько дней назад ежедневно коронавирусом заболевали более 400 юных ставропольцев, то теперь это число сократилось почти вдвое.

Причинами послужили дистанционное образование, каникулы и старания медиков.

- Нам удалось сбить рост заболеваемости омикрон-штаммом среди детей. Это уже отразилось на снижении нагрузки на амбулаторно-поликлиническое звено. Стоит отметить также, что заболеваемость по ОРВИ в целом среди взрослого и детского населения в сравнении с предыдущей неделей уменьшилась на 18,9%. Надеюсь, эта тенденция сохранится, - заявил Колесников.

Также он заявил о снижении количества заболевших и среди взрослых. Можно уже предполагать, что пятая волна коронавируса начала отступать.