"Дистанционка" и каникулы снизили количество зараженных "омикроном" детей на Ставрополье

Глава Минздрава Ставропольского края сообщил о снижении заболеваемости "омикроном" среди детей. Если несколько дней назад ежедневно коронавирусом заболевали более 400 юных ставропольцев, то теперь это число сократилось почти вдвое.

Причинами послужили дистанционное образование, каникулы и старания медиков.

- Нам удалось сбить рост заболеваемости омикрон-штаммом среди детей. Это уже отразилось на снижении нагрузки на амбулаторно-поликлиническое звено. Стоит отметить также, что заболеваемость по ОРВИ в целом среди взрослого и детского населения в сравнении с предыдущей неделей уменьшилась на 18,9%. Надеюсь, эта тенденция сохранится, - заявил Колесников.

Также он заявил о снижении количества заболевших и среди взрослых. Можно уже предполагать, что пятая волна коронавируса начала отступать.