Минздрав Ставрополья заявил о снижении заражаемости "омикроном"

Министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников во время брифинга заявил, что в регионе все меньше зараженных штаммом "омикрон". Он является более заразным, чем другие мутации коронавируса.

- За вчера было выявлено 1277 пациентов. С умеренным оптимизмом я говорю, что мы видим затухание процесса роста заболеваемости „омикроном“ в Ставропольской агломерации и городах КМВ, - рассказал Колесников.

Таким образом, пятая волна коронавируса постепенно спадает. Сейчас свободна пятая часть от всех ковид-коек, в больницы госпитализируют более сотни человек в сутки. Однако гораздо большая нагрузка упала на амбулаторное звено.

Поликлиники постоянно принимают звонки, проводят тесты и назначают лечение.