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Происшествия16 февраля 2022 16:30

Проверили почти 230 километров в горах: что известно о поисках Марины Ивановой, пропавшей 25 дней назад

Следствие начало проверку после безвестного исчезновения ставропольчанки
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
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Марина Иванова. Фото: "Лиза Алерт"

Марина Иванова. Фото: "Лиза Алерт"

В Ставропольском крае 25 дней продолжаются поиски 38-летней местной жительницы Марины Ивановой. Волонтеры "Лизы Алерт" за это время обходили более 200 километров вдоль горы Бештау, но поиски не дали результатов.

Марина Иванова. Фото: СУ СКР по СК

Марина Иванова. Фото: СУ СКР по СК

О пропаже женщины стало известно 23 января. В последний раз ее видели в поселке Иноземцево, который находится около Железноводска. Марина Иванова вышла из дома и не вернулась. Первыми на ее поиски вышли волонтеры "Лизы Алерт".

- Поиск проходит как в черте населённых пунктов, так и в районе горы Бештау. Погода в эти дни совсем не балует теплом. На территории Бештау помимо большого количества снега, сам рельеф довольно сложный, открытый ветрам. Белоснежное пространство Бештау окрасилось ярко-рыжими цветами поисковых флисок, - сказано в отчете отряда.

Поиски Марины Ивановой. Фото: "Лиза Алерт"

Поиски Марины Ивановой. Фото: "Лиза Алерт"

За неделю активисты прошли почти 230 километров. 12 пеших поисковых групп выполнили 12 задач в лесном массиве и пять - в городе. До сих пор идет обзвон больниц и возможных мест обнаружения пропавшей женщины. В поисках на горе задействовали квадрокоптер, который 30 января потерял связь с радиоприемником, упал и потерялся в густом лесу Бештау. Оттого работа сильно усложнилась.

Ориентировка Марины Ивановой. Фото: "Лиза Алерт"

Ориентировка Марины Ивановой. Фото: "Лиза Алерт"

К поискам подключилось СУ СКР по Ставропольскому краю. Сотрудники пятигорского отдела начали доследственную проверку по факту исчезновения Марины Ивановой. Если вы что-то знаете о местонахождении женщины - сообщите об этом в правоохранительные органы по номерам: 8 (8793) 33-21-42 либо 02, 112.

Приметы Марины Ивановой - рост 163 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. В последний раз женщину видели в черной куртке с капюшоном, голубых джинсах и черных ботинках.

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