Главу Северной Осетии Сергея Меняйло госпитализировали в больницу с "омикроном"

По предварительным данным, Меняйло заразился от сотрудника госаппарата. Фото: Instagram-аккаунт главы Северной Осетии

18 февраля в пресс-службе главы Северной Осетии сообщили, что Сергей Меняйло попал в больницу с диагнозом "коронавирус". Известно, что он болен штаммом "омикрон" - новой мутацией вируса, которая является более заразной, чем другие.

- У главы Северной Осетии Сергея Меняйло, действительно, выявлен коронавирус. Это штамм "омикрон", - сказано в сообщении.

Как говорит сам Меняйло, он чувствует себя нормально и переживает легкие симптомы, однако решил сразу лечь под наблюдение врачей. Чиновник продолжает работу дистанционно, в частности, на сегодня запланировано совещание правительства.

По предварительным данным, он контактировал с зараженным сотрудником правительства республики. Поэтому сразу после того, как диагноз Меняйло подтвердился, всех работников проверили на коронавирус - они сдали ПЦР-тесты.

Отметим, за последние сутки в Северной Осетии коронавирусом заболели 198 человек, всего с начала пандемии заболели 37,4 тысячи человек.