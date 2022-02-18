Как ставропольцам при краже мобильного телефона обезопасить свои денежные счета

Потеря или кража телефона грозит не только серьезными неудобствами, но даже нешуточными рисками. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мобильный телефон для современного человека – это необходимость. Помимо общения, на нем замыкается множество повседневных и рабочих дел. И по факту это хранилище массивов личной информации и доступ к банкам, мессенджерам, соцсетям, магазинам и т.д.

Потому его потеря грозит не только серьезными неудобствами, но даже нешуточными рисками. В том числе – финансовыми, ведь доступ к банковским приложениям и персональным данным могут получить злоумышленники, предупреждают в Минфине Ставропольского края.

Так что при потере или краже телефона немедленно принять все меры к сохранности ваших данных. И первое, что должен сделать его владелец, - заблокировать сим-карту. Для этого достаточно будет звонка в справочную службу своего оператора. Позже получение копии сим-карты займет считанные минуты, для этого абоненту потребуется лишь предъявить паспорт в салоне оператора.

Если к номеру телефона привязаны ваши платежные карты, то лучше также оперативно сообщить в банк о потере телефона и необходимости блокировки счета. Ведь если даже ваши счета пусты, то мало что помешает аферистам, например, оформить на вас кредит через мобильное приложение.

У сотовых операторов есть несколько советов, как можно заранее обезопасить себя при потере или краже телефона. Эти несложные действия помогут минимизировать возможности доступа к вашим данным злоумышленников.

- Обязательно установите пароль на телефон. Так злоумышленник не сможет оперативно получить доступ к информации на телефоне и воспользоваться банковскими приложениями.

- Установите нестандартный PIN-код на сим-карту (раздел телефона SIM PIN). Многие не пользуются этой мерой защиты, однако если мошенник переставит сим-карту в другой телефон, то не сможет воспользоваться номером без пароля.

- Можно заменить обычную сим-карту на так называемую е-Sim. Таким образом, другой человек не сможет получить доступ к сим-карте, если на самом телефоне установлен пароль.

- Установить двухфакторную авторизацию на популярные социальные сети, банковские приложения и мессенджеры. Даже в случае доступа третьих лиц к сим-карте и одноразовым СМС-паролям, приложения потребуют пароль для входа в социальные сети, либо изменения учетных данных.