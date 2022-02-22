Заключенный на Ставрополье избил до потери памяти похитителя 23-летней девушки за попытку ее изнасиловать

Драка случилась во время вечерней прогулки по двору изолятора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском крае закончили рассматривать уголовные дела Гаджиали Джапарова, обвиняемого в ряде грабежей и избиении человека. В СИЗО мужчина заработал еще одну статью - он решил наказать мужчину, арестованного за похищение человека. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал информированный источник.

Джапаров загремел в изолятор по "правильным" статьям. Ему вменяли два эпизода грабежа в Буденновском районе, покушение на грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью. Во всех случаях жертв сначала били за какую-то провинность: например, за мат в разговоре либо за навязчивость. А затем он забирал у них вещи. Одного из них он встретил на площади, избил его до потери сознания и сказал своему другу Данилову достать у того телефон из куртки. Из-за чего тот стал соучастником и вторым фигурантом дела.

- Еще два потерпевших из одной компании. В декабре 2020 года в село Покойное Джапаров приехал за Даниловым, разговаривал с ним в машине, и к ним подошел пьяный потерпевший, с которым у обвиняемого был конфликт. Тот протянул руку, а Джапаров начал его бить. Он потерял сознание. Вышел другой парень и спросил: "Что происходит?" - за что получил и тоже отключился. Когда первый потерпевший очнулся, Джапаров сказал, что когда их бил, у него из кармана выпал и разбился телефон. Потерпевший, со слов обвиняемого, отдал свой мобильный. Потом он увидел у второй жертвы музыкальную колонку, присмотрелся и кинул ее со всей силы ему в голову. На тот момент потерпевший еще находился без сознания, - рассказал собеседник издания.

После нескольких заявлений Джапарова задержали. Вину в содеянном он признал, но суд все равно арестовал его. Считали, что в СИЗО Буденновска он не будет давить на потерпевших.

- В июле 2021 года в изолятор привезли заключенных из Советского района. Один из них подозревается в похищении человека. Он и друзья украли 23-летнюю знакомую на улице села Солдато-Александровское и хотели ее изнасиловать. По дороге девушке удалось выпрыгнуть из автомобиля и сбежать.

Фото: СУ СКР по СК

На вечерней прогулке Джапаров встретил подозреваемого и пояснил ему, что статья, которую тому инкриминируют, позорная и бесчестная. Разговор быстро перерос в перепалку, в середине которой Джапаров дал своему "наезжавшему" обидчику пощечину и стал уходить. И это раззадорило другого арестованного, он начал браниться втрое больше и пошел на оппонента. Тот подождал, когда он дойдет, и с разворота ударил ногой по лицу. Мужчина потерял сознание. Ему диагностировали сотрясение мозга и перелом лобной кости. В суде выяснилось, что у потерпевшего после инцидента отшибло память.

- По совокупности обвинений Джапарова приговорили к 6,5 годам колонии общего режима. Дело потерпевшего все еще рассматривает районный суд, - рассказал источник "КП-Ставрополь".

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