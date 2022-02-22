В прошлом сезоне среди ставропольских туристов были популярны речные круизы по Волге. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«КП-Северный Кавказ» рассказывает, как ставропольцам получить кэшбек за туризм в России в 2022 году.

В России на ближайшие месяцы возобновлена программа туристического кешбэка, позволяющая частично вернуть затраты на путешествия по нашей стране. Как и в прежние ее этапы, с возвратом средств нет бумажной волокиты и длительных сроков ожидания денег. По-прежнему отсутствуют ограничения по направлениям и маршрутам.

- Ожидается, что очередной этап программы также будет выгодным. Он охватывает период до майских праздников, когда нет особого ажиотажа на отечественных курортах, а значит, остается широкий выбор отелей, санаториев и пакетных туров по приемлемым ценам. Вкупе с кешбэком выгода будет ощутимой для семейного бюджета, - комментирует координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставропольского края Надежда Герасименко.

- Это прекрасная возможность отправиться в путешествие по выгодной цене и изучить новые уголки нашей необъятной Родины. В период действия программы практически во всей стране можно кататься на горных лыжах и заниматься активными зимними видами спорта, очень актуален санаторно-курортный и оздоровительный отдых. И конечно же, можно отправиться в экскурсионные туры, а также речные круизы, - говорит руководитель одного из ставропольских турагентства Евгения Шевхужева. - В прошлом сезоне среди ставропольских туристов были популярны речные круизы по Волге, экскурсионные программы в Карелию, по Санкт-Петербургу, Калининграду, Золотому Кольцу, также часто выбор был в пользу санаториев Кавминвод и Краснодарского края.

Когда и куда можно планировать поездку

Путешествие должно быть оплачено не позднее 12 апреля, а завершиться – до 30 апреля. Хотя в круизы можно отправиться с начала навигации и до конца мая.

Важно спланировать так, чтобы тур или пребывание в гостинице было не менее двух ночей (трех дней). Тогда как ограничений по максимальной длительности отдыха не установлено.

Отправиться ставропольцам в обозначенные сроки можно в любой российский регион. Но бронировать тур, путевку в санаторий, круиз или пребывание в отеле нужно обязательно через сайт мирпутешествий.рф у партнеров программы. Перейдите по ссылкам на их страницы и купите у них путевки или оплатите проживание.

Как будет начислен туристический кэшбэк

Кешбэк в размере 20% от затрат (но максимум за одну оплату – 20 тысяч рублей) поступит автоматически в течение нескольких дней, без предъявления документов. Главное условие здесь – оплата картой платежной системы «Мир». И предваряя платеж, вам необходимо позаботиться о ее регистрации в программе лояльности на официальном сайте privetmir.ru.

В случае покупки пакетного тура кешбэк вернется со всей стоимости поездки, включая транспортные расходы. Самостоятельному путешественнику стоимость авиа- и железнодорожных билетов, а также расходов на бензин не компенсируется.

Выполняя все условия программы, турист может получить выплату неограниченное число раз.

КСТАТИ

Неизменно участвует в программе туристического кешбэка и Ставрополье. Ее партнерами, по информации министерства туризма и оздоровительных курортов края, являются свыше ста санаториев, отелей и туроператоров края. В 2021 году туры с кешбэком по краю приобрели на сумму более 800 млн рублей. Общий турпоток на Ставрополье по итогам 2021 года составил 1,3 млн человек.