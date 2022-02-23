Ставропольцы активно покупают автомобили в кредит: что важно знать

Автокредит - хороший финансовый инструмент, если грамотно им пользоваться. Фото: Дмитрий БРУШКО

По информации Национального бюро кредитных историй, в прошлом году ставропольцам было выдано более 19 тысяч займов на покупку транспорта, тогда как в 2020-м – около 14,5 тысячи. Рост составил 31%. В лидерах по этому показателю также Краснодарский и Красноярский края, Иркутская и Московская области.

В банках объясняют такую динамику отложенным спросом из-за пандемии, действовавшей в начале прошлого года государственной программой поддержки и выгодными ставками кредитования. При этом специалисты не отрицают, что банки сохраняли консервативную кредитную политику, и при проверке потенциального заемщика большую роль играл персональный кредитный рейтинг. К примеру, в одном из банков, входящих в тройку крупнейших в стране, ставропольцы по итогам 2021 года оформили порядка 1,8 тысячи автокредитов на 1,9 млрд рублей, что по объему на 36% превышает результат 2020 года. Объем продаж в декабре по сравнению с декабрем 2020 года увеличился на 28%.

Из особенностей прошлого года, которая пока остается актуальной, стоит сказать о том, что на фоне дефицита на рынке новых автомобилей и роста цен на них спрос заемщиков явно сместился в сторону кредитов на подержанные машины.

По многим прогнозам, на фоне замедления роста цен популярность автокредитов останется высокой. Потому важно знать их особенности и нюансы оформления. Ведь автокредит – хороший финансовый инструмент, если грамотно им пользоваться.

1. Если вы задумались о покупке автомобиля, то внимательно проанализируйте ситуацию. Прежде всего нужно оценить свои денежные возможности, чтобы автомобиль приносил пользу, а не являлся источником новых проблем и непосильных трат. Причем при подборе доступного транспортного средства важно знать, что банки выдают автокредиты как на новые транспортные средства, так и на бывшие в употреблении.

2. На предварительном этапе нужно не спешить при выборе программы кредитования и внимательно изучить ассортимент предложений. Сейчас это легко сделать через специальный сайты-агрегаторы. На порталах самих банков, как правило, есть калькуляторы, где можно просчитать примерный размер предстоящего платежа и детально познакомиться с условиями предложений по автокредитованию. Они могут существенно разниться в банках.

3. Большой плюс автокредита в том, что заемщику не нужен залог. Им становится сам автомобиль (хотя есть и беззалоговые кредиты, но они могут быть дороже). При этом первоначальный взнос заемщику потребуется внести из собственных средств. И логично, что чем больше его размер, тем лучше.

4. При определении посильных для семейного бюджета платежей по кредиту не забывайте об обязательном оформлении полиса КАСКО, что компенсирует потери в случае форс-мажора, но точно сделает затраты на покупку существенно выше.

5. Заемные средства выдаются напрямую продавцу. Вся ответственность за передачу транспортного средства, а также переход статуса хозяина к покупателю полностью ложится на реализатора.

6. Автомобилем, приобретенным на кредитные средства, можно беспрепятственно пользоваться, но потребуется разрешение банка для его продажи, обмена или дарения.

7. Потому если найдется потребительский кредит, полная стоимость которого окажется ниже суммарных затрат на автокредит, и банк одобрит вам нужную сумму – лучше отдать ему предпочтение. Это даст возможность сэкономить на КАСКО и свободно распоряжаться машиной.