На Ставрополье 28 февраля выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Уровень заболеваемости в крае стабилизировался Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье уровень заболеваемости стабилизировался. 28 февраля диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 854, из них 108 человек - это дети. Трое детей госпитализированы, а 105 - проходят амбулаторное лечение Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Instagram. Общее число зараженных в регионе достигло 183072.

За вчерашний день от коронавируса скончались 10 пациентов, у них болезнь протекала в тяжелой форме. Глава региона Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным этих людей. Всего число умерших за весь период пандемии COVID-19 на Ставрополье достигло 6790.

«КП-Ставрополь» приводит список территорий, где больше всего зараженных коронавирусом в крае. Краевая столица стала антилидером в этом списке. За сутки в Ставрополе выявили 200 зараженных коронавирусом. Общее число зараженных за весь период пандемии составило - 44295. Вторым в списке идет Буденновский район - 92 зараженных. Третью строчку занимает - Георгиевский городской округ - 85 зараженных за сутки.

В Андроповском районе - 11, в Апанасенковском - 65, в Грачевском районе - 7, в Ипатовском городском округе - 46, в Изобильненском - 26, в Кировском - 40, в Кочубеевском - 1, Красногвардейском районе - 4, в Левокумском - 16 в Минераловодском городском округе - 39, в Петровском - 5, в Советском - 55, в Степновском районе - 5, в Труновском - 31, в Шпаковском - 10.

В Ессентуках - 34, в Железноводске - 22, в Пятигорске - 27, в Невинномысске - 28.

Есть территории, где за сутки не выявили ни одного случая: Александровский, Благодарненский, Курской, Нефтекумский, Новоселицкий, Новоалександровский, Предгорный, Туркменский районы и городские округа, а также города Кисловодск и Лермонтов.

На Ставрополье продолжается прививочная кампания.

- Оба компонента прививки на сегодняшний день получили 1 миллион 104 тысячи человек, - рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.