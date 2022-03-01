На Ставрополье 1 марта выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Лидером по заболеваемости Covid-19 остается краевая столица. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ставрополье за сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 763 жителя. Об этом сообщил губернатор края на своей официальной странице в Instagram. Число зараженных в регионе достигло 183835.

За вчерашний день от коронавируса скончались 9 пациентов. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего число умерших на Ставрополье достигло за время пандемии COVID-19 составило 6799.

«КП-Ставрополь» приводит список территорий, где больше всего зараженных коронавирусом в крае. Краевой центр вновь лидер по числу заболевших. Так, за вчерашний день в Ставрополе коронавирусом заболело 165 человек. Число зараженных в краевой столице достигло 44460.

В Андроповском районе - 5, в Апанасенковском - 64, в Буденновском - 35, в Георгиевском городском округе - 97, в Грачевском районе - 8, в Ипатовском городском округе - 43, в Изобильненском - 4, в Кировском - 51, в Кочубеевском - 18, в Курском - 1, в Левокумском районе - 17, в Нефтекумском городском округе - 16, в Минераловодском - 49, в Предгорном - 13, в Советском городском округе - 52, в Труновском районе - 8, в в Шпаковском - 10.

В Пятигорске - 21 человек, в Кисловодске - 25, в Ессентуках - 40, в Железноводске - 11, в Невинномысске - 10.

Есть территории, где за сутки не выявили ни одного случая: Александровский, Арзгирский, Благодарненский,Красногвардейский, Новоселицкий, Новоалександровский, Петровский, Степновский, Туркменский районы и городские округа, а также город Лермонтов.

- Уровень заболеваемости продолжает постепенно снижаться. Суточное число госпитализаций также уменьшается, - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Среди заболевших по-прежнему есть дети - 108. Из них 106 находятся на амбулаторном лечении, а 2 ребенка были госпитализированы.