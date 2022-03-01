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Здоровье1 марта 2022 5:18

Количество зараженных коронавирусом на Ставрополье за сутки упало до 763 человек

Региональные власти констатировали снижение заболеваемости
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае к 1 марта медики выявили 763 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего за время пандемии COVID-19 инфицировались 183,8 тысячи человек. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

Также за сутки в больницы Ставрополья госпитализировали 40 человек, из них двое детей. Выздоровели 688 человек, скончались - 9. Летальность впервые за долгое время незначительно снизилась.

- Около 1 миллиона 105 тысяч жителей края уже получили оба компонента вакцины против COVID-19. Берегите себя и будьте здоровы! - написал Владимиров.

Отметим, ранее Минздрав Ставрополья сообщал о постепенном завершении пятой волны коронавируса со штаммом "омикрон", который более заразный, чем другие мутации вируса.