На Ставрополье более 158 тысяч человек выздоровели от коронавируса за все время пандемии

К утру 1 марта в Ставропольском крае от коронавируса выздоровели 688 человек, за все время пандемии более 158 тысяч граждан переболели COVID-19. У граждан появились антитела, которые не позволяют заразиться второй раз. Ставропольский край постепенно приближается к коллективному иммунитету с 80% стойкого к болезни населения. Об этом сообщил губернатор региона в официальном инстаграм-аккаунте.

Также медики выявили 763 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 40 человек госпитализировали в региональные больницы. Остальные проходят амбулаторное лечение. 9 ставропольцев скончались. Коллективный иммунитет достигается получением антител после болезнь и вакцинацией.

Всего в Ставропольском крае оба компонента вакцины получили около 1 миллиона 105 тысяч человек. Прививают в том числе детей: иммунизировались уже около 2 тысяч подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинация детей возможна, если родитель подал заявку и дал свое согласие на прививку.