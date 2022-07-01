Экс-зампред правительства Дагестана получил 16 лет за убийство журналиста

Бывший вице-премьер Шамиль Исаев / Хаджимурад Камалов. Фото: пресс-служба правительства РД / Википедия

В резонансном деле об убийстве дагестанского журналиста 11-летней давности поставлена точка. Южный окружной военный суд вынес приговор четверым обвиняем в убийстве издателя дагестанской газеты «Черновик» Гаджимурада Камалова. В числе фигурантов - Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов, Магомед Абигасанов и бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев, который, по версии следствия, и стал организатором убийства.

Напомним, основатель дегестанской газеты Гаджимурад Камалов был застрелен 15 декабря 2011 года. В тот день Камалов задержался на работе допоздна - сдавал номер в тираж. Выстрелы прогремели сразу, как он вышел на улицу. Убийц было минимум двое. Так утверждали очевидцы, насчитавшие не менее 14 выстрелов. От пуль первого стрелявшего Камалов попытался укрыться за припаркованными на улице машинами. Не удалось - второй киллер выстрелил в упор.

Убийство журналиста, так яро критиковавшего действия местных чиновников, всколыхнуло весь Дагестан. Проститься с Камаловым пришли тысячи человек. Многие не сомневались - журналиста устранили за то, что он не боялся говорить правду.

Имя предполагаемого заказчика убийства Камалова стало известно спустя почти 10 лет. В июле 2020 года СКР сообщил о причастности к делу вице-премьера Шамиля Исаева. Журналист мешал карьерному росту чиновника и тот решил устранить помеху.

По версии следствия, Исаев связался с Абигасановым с просьбой «убрать» Камалова в обмен на сумму от 500 тыс до 1 млн рублей и часть нелегального дохода от АЗС. Абигасанов согласился и привлек односельчан - Шуайбова и Хазамова. К делу они готовились тщательно: купили пистолет «Макарова» и два «травмата», переделанных под боевые, долго следили за журналистом, выбирая место нападения. Выбор пал на место у редакции «Черновика» на улице Магомеда Гаджиева, где Камалов бывал чаще всего. В день убийства слежку за журналистом вел Абигасанов. Когда тот вышел на улицу, дал знать подельникам, Хазамов и Шуайбов были наготове, быстро подъехали к редакции и открыли огонь.

- Преступление, совершенное в условиях неочевидности, долгое время оставалось нераскрытым, поскольку соучастниками предпринимались меры конспирации для его сокрытия, - сообщили в пресс-службе СКР.

В ведомстве отметили, что установить личность Абигасанова удалось по точно составленному художником-криминалистом портрету, восстановить его образ на бумаге помогали ведомственные психологи. Дальше - больше. Правоохранители тщательно проанализировали связи Абигасанова, пристально изучив весь круг его общения и в итоге вышли на соучастников убийства. Было проведено более 30 экспертиз.

- Кроме того, показания одного из фигурантов дела изобличили его соучастников, еще раз подтвердив версию следствия, - пояснили в пресс-службе СКР.

В итоге все фигуранты резонансного дела об убийстве были установлены и наказаны по закону.

Шамиль Исаев был задержан за пособничестве в растрате.

Стоит отметить, что на момент вынесения приговора по делу Камалова, чиновник-заказчик уже отбывал наказание за пособничестве в растрате в особо крупном размере, киллер Шуайбов был осужден за убийство еще одного журналиста Абдулмалика Ахмедилова, а Хазамов «сидел» за хранение боеприпасов и наркотиков. С учетом этого наказание им было назначено по совокупности приговоров: Исаев и Абигасанов получили по 16 лет, Шуайбов - 23, а Хазамов - 24 года лишения свободы.

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