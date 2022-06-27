В Кабардино-Балкарии осудили отца, который принудил свою дочь сорвать наклейку Z с чужой машины

Подсудимый попросил свою 13-летнюю дочь снять с чужой машины наклейку с буквой Z. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кабардино-Балкарии вынесли приговор Заурбеку Жамбекову, который попросил свою 13-летнюю дочь снять с чужой машины наклейку с буквой Z. Суд в Нальчике назначил мужчине два года лишения свободы условно и штраф в 30 тысяч рублей. Это первый известный приговор по уголовной статье о дискредитации российской армии.

Сегодня, 27 июня 2022 года, стало известно, что местного жителя Нальчика Заурбека Жамбекова признали виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), а также в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 2 ст. 150 УК РФ).

Напомним, инцидент произошел 16 апреля текущего года на стоянке у магазина "Маяк" в Нальчике. Мужчина поехал с семьей за продуктами к своему дню рождения. Когда 54-летний местный житель остановился, чтобы зайти в магазин, он увидел припаркованную иномарку «KIA»с наклейкой Z на заднем стекле. Заурбеку Жамбекову это очень не понравилось, в тот момент он решил действовать быстро.

Мужчина попросил свою 13-летнюю дочь подойти к машине и содрать наклейку. Девочка сняла наклейку и бросила ее рядом с машиной, затем вся семья ушла за покупками. Через несколько дней, 20 апреля 2022 года, мужчину задержали. Как стало известно, при задержании Жамбеков сопротивлялся.

Житель Нальчика - первый осужденный по статье о повторной дискредитации российской армии. Ранее 54-летнего местного жителя привлекли к административной ответственности за комментарий в соцсетях. Под постом о гуманитарной помощи жителям Донбасса, он осудил действия армии России, направленные на поддержание международного мира, а также оскорблял солдат. Тогда Нальчикский городской суд оштрафовал его на 30 тысяч. Также мужчина в 2001 году был судим за растрату.