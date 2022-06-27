В Дагестане был задержан финансист, который спонсировал теракт в Стамбуле

Задержан финансист ИГ, на деньги которого в Стамбуле был совершен теракт. Фото: стоп-кадр видео.

Сотрудники ФСБ задержали пособника международной террористической организации «ИГИЛ»* финансировавшего террористов. В частности, Абдурахманов Абдурахман профинансировал теракт, произошедший в 2017 году в стамбульском ночном клубе «Рейн». Сегодня, 27 июня 2022 года, об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

- В рамках уголовного дела, расследуемого СУ СК России по Республике Дагестан по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), задержан гражданин РФ Абдурахманов Абдурахман Бадирович, являющийся участником глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации ИГИЛ -, рассказали в ЦОС.

Согласно информации ФСБ, задержанный мужчина уже неоднократно появлялся в поле зрения правоохранительных органов. И его преступная деятельность была пресечена ФСБ совместно со Следственным комитетом, МВД и Росфинмониторингом.

Оперативники в ходе обыска у Абдурахманова изъяли сотовые телефоны, банковские карты, а также персональные компьютеры, которые использовались для удаленного управления платежами. Была изъята религиозно-пропагандистская литература.

«Абдурахмановым денежные средства направлялись в адрес лиц, обоснованно подозреваемых в терроризме. В частности, направленные им денежные средства использовались для совершения в ночь на 1 января 2017 года террористического акта в ночном клубе „Рейна“ в Стамбуле», — сообщили в ФСБ.

Также стало известно, что родные братья Абдурахманова являются боевиками. Они активно принимают участие в боевых действиях, которые идут против правительственных войск Сирии. В настоящий момент боевики объявлены в международный розыск.

В Следственном комитете России сообщили, что в данный момент Абдурахманов схвачен и заключен под стражу.

Напомним, 1 января 2017 года, было совершено нападение на ночной клуб «Reina» в Стамбуле. Теракт произошел поздно ночью, в 01:15. В результате нападения погибли 39 человек, в том числе гражданка России. Преступники, которые организовали атаку на заведение, были приговорены к пожизненному лишению свободы.

* «ИГИЛ» — исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии, запрещенная в Российской Федерации.

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