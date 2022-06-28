Один погиб, 19 получили травмы: в Дагестане столкнулись маршрутка и грузовик

Причины аварии выясняет полиция. Фото: МВД Дагестана

Утром 28 июня в Дагестане на трассе "Кавказ" произошло серьезное ДТП - столкнулись грузовой Volvo и пассажирская маршрутка. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, но есть версия, что фура влетела в припаркованный на обочине пассажирский транспорт. Пострадала задняя часть маршрутки.

- В результате ДТП, по предварительной информации, 1 человек погиб и 19 пострадали. На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства автоаварии и личности участников выясняются, - дали официальный комментарий в МВД республики.

По предварительным данным, в маршрутке были девушки-студентки, они ехали получать диплом из Чечни. Машина остановилась на обочине, так как одной из них стало плохо. Тогда и произошло столкновение.

В социальных сетях появилась информация, что одна из пассажирок беременна - она тоже получила травмы в аварии.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об автоаварии в Ставропольском крае с участием большегруза. На федеральной трассе "Минеральные Воды-Зеленокумск" столкнулись три легковых автомобиля и большегруз "Маз". В ДТП погибли 4 человека и двое пострадали.

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