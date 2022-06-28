Житель Ставрополья гонялся с ножом за младшим братом-подростком из-за жалоб на курение

Молодого человека будут судить по статье "Покушение на убийство" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ставропольском крае предъявили обвинение 27-летнему жителю Александровского района, который напал с ножом на своего младшего брата. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры региона и СУ СКР по Ставрополью.

Молодой человек напился и решил закурить, не выходя из дома. Это не понравилось его 16-летнему двоюродному брату, который сделал ему замечание. После чего началась драка.

27-летний пьяный парень с ножом накинулся на подростка, но тот чудом выбил оружие и отложил его. Казалось, что в этот момент потасовка должна была прекратиться. Однако злоумышленник выхватил нож и снова накинулся на брата. Двумя ударам он ранил его в грудь.

Орудие преступления. Фото: СУ СКР по СК

Парень скрылся от разъяренного брата в спальне, но он прорвался, догнал жертву и несколько раз ударил ножом в спину. Подросток хотел уйти, вызвать кого-нибудь на помощь - злоумышленник перекрыл дорогу. В дверях, когда школьник снова побежал к выходу, брат еще один раз ударил его ножом.

Правда, подростку удалось все-таки выбраться. Благодаря своевременной помощи медиков он выжил и сейчас его здоровью ничего не угрожает, передает СУ СКР по Ставропольскому краю. Следователи возбудили против двоюродного брата жертвы уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

- В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Женатый ветеран убил незнакомку за непристойное предложение

На Ставрополье вынесли приговор пенсионеру за смерть женщины и сорванный погон полицейского [подробности]