Известный оперный певец исполнил арию «Ахмат - сила!»

Сергей Москальков реагирует на актуальные события в мире новыми ариями. Фото: стоп-кадр видео

Известный российский оперный певец Сергей Москальков, который недавно оригинальным способом потребовал закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге, представил на суд зрителей арию «Ахмат - сила!». Она посвящена освобождению союзными силами России и ЛНР Лисичанска - последнего населенного пункта бывшей Луганской области, занятого украинскими войсками. Штурмовали город бойцы специального полка полиции имени Ахмата Кадырова совместно с 6-м казачьим полком имени Платова.

Освободители Лисичанска. Фото: стоп-кадр видео

Во время водружения Знамени Победы над здание горадминистрации, военнослужащие кричали новую речевку. К традиционному «Ахмат - сила!» добавилось «Казаки - сила! Вместе мы - сила!». Именно эти слова легли в основу новой арии Москалькова, исполненной на мотив марша «Прощание славянки».

Ахмат - сила, сила - казаки!

Лисичанск под контролем России,

Победил снова русский солдат!

Лисичанск под контролем России,

Молим Бога за наших ребят!

На опубликованное видео эмоционально отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он сделал репост записи в свой официальный Телеграм-канал, написал «Браво, браво!» и поставил смайлик в виде аплодирующих рук.

СПРАВКА «КП»

Сергей Москальков - оперный певец с более чем 25-летним творческим стажем. Он окончил ГИТИС и еще два года учился в Центре оперного пения Галины Вишневской, проходил стажировку в московском театре «Новая опера» под руководством Народного артиста РСФСР, дирижера-симфониста Евгения Колобова и у знаменитого итальянского баритона Ренато Брузона.

Сергей Москальков и Селим Алахяров Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Москальков преподавал в Московском государственном Театре Луны, руководил театром «Русская опера», являлся солистом московского музыкального театра «Геликон-опера» и приглашенным солистом Большого театра.

В настоящее время исполнитель ведет свой блог и дает частные уроки по вокалу. Один из самых известных его учеников - Селим Алахяров, первый дагестанец на факультете академического вокала училища имени Гнесиных и победитель шестого сезона шоу «Голос».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Рамзан Кадыров посвятил Украине очередное стихотворение. Глава Чечни назвал ее родной матерью и объяснил, в чем же все-таки подвох с этой страной. А до этого политик в стихах грозил украинским националистам своим большим и мощным «доном».

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