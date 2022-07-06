В Дагестане врачи борются за жизнь упавшего с пятого этажа ребенка

В результате падения мальчик получил черепно-мозговую травму. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медики центральной городской больницы Каспийска делают все возможное, чтобы спасти ребенка, который упал с пятого этажа жилого дома. Состояние мальчика оценивают как стабильно тяжелое.

Трагический инцидент произошел, в понедельник, 4 июля 2022 года в Каспийске. Пятилетний мальчик рухнул из окна пятого этажа жилого дома. На помощь ребенку вызвали скорую помощь, пострадавшего экстренно доставили в Каспийскую центральную городскую больницу и сразу же перевели в отделении реанимации, в отделение интенсивной терапии.

Врачи диагностировали у мальчика сочетанную травму, черепно-мозговую травму. Пострадавшего осмотрели несколько специалистов: нейрохирург, анестезиолог и детские хирурги.

- В стационаре есть необходимые препараты и расходные материалы для оказания медицинской помощи. Медики делают все возможное для снижения рисков опасных последствий травмы и скорейшего восстановления мальчика, - рассказали в министерстве здравоохранения Дагестана.

В настоящее время, врачи городской больницы делают все возможное для снижения рисков опасных последствий травмы, а также для быстрейшего восстановления мальчика. Медики предупреждают местных жителей о смертельной опасности открытых окон для детей.

Известно, что в момент падения, в доме находилась только мать пострадавшего мальчика. Она отвлеклась на домашние дела, занималась стиркой. Полиция начала проверку по факту произошедшего, вся необходимая информация передана в СКР по республике Дагестан.

В МВД по республике Дагестан также прокомментировали случившееся и собрали памятку для родителей.

- Родители, не оставляйте малышей без присмотра, ведь они так беззащитны, - обратились сотрудники МВД ко всем жителям региона.

Полицейские напомнили о простых правилах, которые помогут уберечь детей от опасности: детям нельзя играть на подоконниках, мебель не должна быть размещена у окон, на окнах должны быть установлены специальные фиксаторы, окна и двери на балкон должны быть закрыты, если родитель не уверен, что это безопасно для ребенка, ребенок должен знать, что открытое окно - это опасно, а на москитную сетку опираться нельзя.

Полиция начала проверку по факту произошедшего, вся необходимая информация передана в СКР по республике Дагестан.

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